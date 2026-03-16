Claro invertirá 600 millones de dólares en Ecuador, dice gobierno

El Gobierno de Ecuador dijo que la mexicana América Móvil invertirá unos 600 millones de dólares en los próximos tres años en infraestructura tecnológica, cobertura y servicios para fortalecer el sector de telecomunicaciones en el país.

El anuncio de la inversión de la compañía es adicional a los nuevos contratos que Ecuador suscribió en noviembre con las dos compañías de telefonía móvil privadas que operan en el país.

La inversión apunta a incrementar su red "en capacidad de voz y transmisión de datos, fortaleciendo las redes actuales para el despliegue de la tecnología 5G en Ecuador", dijo el Ministerio de Telecomunicaciones en un comunicado.

América Móvil opera en Ecuador con la marca Claro y lidera el mercado local.

La empresa telefónica Conecel anunció la inversión en Ecuador, durante una reunión mantenida con el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, y el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Roberto Kury.

Esta cita de trabajo en Guayaquil, con Daniel Hajj, director General de América Móvil, y Alfredo Escobar, presidente ejecutivo de Conecel, evidencia el compromiso del Gobierno para impulsar la inversión privada en el país. Este nuevo capital es adicional a los convenios de uso del espectro radioeléctrico suscrito con las operadoras móviles privadas, en noviembre de 2025.