Fondos de inversión, marcan hito: 5 billones de pesos

La industria de Fondos de Inversión en México, marcó un hito: superó los 5 billones de pesos (llegó a los 5 billones 280,000 millones de pesos), en activos bajo su administración.

Esto representa un crecimiento del 100% en poco más de un lustro.

Pasó de 2.5 billones de pesos en diciembre del 2020 a más de 5 billones de pesos.

Con un aumento reciente de 660,000 millones de pesos, de los que alrededor de 350,000 millones de pesos, corresponden a rendimientos promedio, superiores al 9 por ciento.

Lo notable del crecimiento en los activos que administran las 32 operadoras de Fondos de Inversión en México, es que se ha logrado en un contexto en el que la economía en los últimos seis años ha crecido menos del 1% anual.

Los datos los revela Álvaro García Pimentel Caraza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

¿Cuál es el número de cuentas e inversionistas que tienen hoy los Fondos de Inversión, las Casas de Bolsa, y los Planes de Previsión Social?

Se multiplicaron por más de cinco veces desde el año 2020.

El total llegó a 49.6 millones de cuentas en febrero de 2026, cifra comparable a la población económicamente activa del país (55 millones).

Las cuentas de las instituciones bursátiles ya duplicaron a los 22.5 millones de afiliados que registra el IMSS.

Este hito es resultado de años de esfuerzo por parte de las sociedades de inversión, fondos de inversión y operadoras, quienes han trabajado arduamente en negociaciones, cambios regulatorios y mejoras operativas.

Y ¿qué perspectivas tienen los Fondos de Inversión para este año 2026?

La AMIB espera un crecimiento del sector entre 14 y 15% este año, impulsado por el profesionalismo del sector, la estabilidad y los rendimientos consistentes de los fondos, que compiten ventajosamente con alternativas más agresivas.

Emisiones simplificadas, vienen dos y 60 en fila

Respecto a las emisiones simplificadas en bolsa, la noticia es que ya hay dos compañías que están listas para las primeras colocaciones de acciones bajo el esquema simplificado de la reforma a la Ley del Mercado de Valores.

Una es del sector educativo, con aproximadamente 350 millones de pesos.

Y otra es del sector financiero con alrededor de 120 millones de pesos.

Hay más de 60 emisoras en fila, pero se requiere regulación complementaria.

Se prevé que la primera emisión se realice después de Semana Santa.

Y para finales de este año 2026 está pendiente la autorización de la normativa secundaria para fondos de cobertura (hedge funds) y productos estructurados simplificados.

Barreras fiscales, el obstáculo

Uno de los principales retos en la industria de Fondos de Inversión, es la eliminación de los obstáculos fiscales.

¿Por qué? Porque México tiene un enorme potencial de inversiones extranjeras.

García Pimentel explica que México es un mercado “muy atractivo y barato” para inversionistas extranjeros (valuaciones de empresas listadas a un tercio de las de EU, buenos rendimientos en deuda y capital).

Refiere el caso de Canadá en donde los fondos equivalen al 94 % del PIB frente al 14 % en México.

Hay mucho interés de fondos canadienses, estadounidenses, brasileños y británicos por invertir en México.

El dirigente del gremio de administradoras de Fondos de Inversión asegura que se debe quitar barreras fiscales y operativas que limitan la llegada de capital extranjero.

Un ejemplo muy puntual que impide la llegada de inversionistas extranjeros es que obligatoriamente tienen que abrir cuentas en intermediarios mexicanos.

Las barreras fiscales y operativas impiden “internacionalizar” la base de clientes y aprovechar el enorme potencial extranjero.

A la fecha Instituciones Bursátiles y autoridades ya están en conversación para mejorar el tratamiento fiscal.

Potencialidad y barreras regulatorias

Hasta ahí, los principales datos y declaraciones de la AMIB.

Lo que queda claro es que México tiene una enorme potencialidad en la industria de las administradoras de fondos de inversión, casas de bolsa e instituciones relacionadas.

El hito que han alcanzado, deja claro el trabajo que el sector ha realizado para democratizar las oportunidades de inversión.

También queda claro que hay algunos temas regulatorios que representan una área de oportunidad.

De ser atendidos, la profundización de este mercado ni siquiera es posible proyectar por la extraordinaria dimensión que tendría.

Ojalá que pronto lleguen a una conclusión positiva las conversaciones entre instituciones bursátiles y autoridades para avanzar a una nueva etapa de impredecibles resultados positivos para México. Al tiempo.

Atisbos

¡Buena noticia! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presidida por Ángel Cabrera y la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Omar Reyes Colmenares intensificarán su trabajo interinstitucional para combatir el lavado de dinero.

Fortalecerán los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de las Personas Bloqueadas para evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando dentro del sistema nacional.

¡Enhorabuena!

marcomaresg@gmail.com