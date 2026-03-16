Diageo, por sustentabilidad para crecer

Las energías renovables, nueva tecnología en el reciclaje y suministro de agua, así como generar comunidades sustentables alrededor de un negocio, son las herramientas claves en el desarrollo de Diageo, esta firma de bebidas alcohólicas como; Don Julio, Johnnie Walker, Buchanan's, Smirnoff y Baileys.

La compañía de origen británico redobla esfuerzos en la generación de plantas renovadoras de agua y de limpieza del arroyo que apoya a la comunidad de Atotonilco el Alto, ubicada en Guadalajara, Jalisco.

La empresa que en México preside Nuno Teles tiene como objetivo prepararse para el cambio climático y avanzar para mantener el suministro de sus materias primas sin problema alguno, en sus cinco categorías. Aunque en esta ocasión hablaremos de las estrategias que tienen en su segmento de tequila, la realidad es que, la producción de sus demás categorías no dista de esta realidad tecnológica, donde van por la conquista de más mercados internacionales.

Si bien es cierto, hoy sus exportaciones de tequila se centran en Estados Unidos, representando 80%, la expansión se busca en países como la India, España, Canadá y Japón.

No obstante, esta expansión se fortalece a través de estrategias que vienen haciéndose desde hace cinco años, con una inversión de 500 millones de dólares para producción de tequila; 100 millones de pesos en impacto hídrico, fuera de la destilería; en la reposición del agua que utilizan en operaciones, y en extender los beneficios del suministro del agua en 40 sistemas de captación de agua para el uso de escuelas en la comunidad.

Para ello, se ha dotado de la tecnología y convenios necesarios para utilizar 100% la captación de lluvia, utilizar energía solar, tratar agua de un arroyo de Totonilco el Alto, así como en la plantación de más de 50 mil árboles.

Dejando a un lado el retraso que México tiene en la infraestructura de plantas de tratamiento de agua y energía eléctrica, donde son las autoridades municipales quienes tendrían que hacerse cargo de dichos servicios, no pueden hacerlo ante la falta de recursos, o eso se argumenta.

Y es que, promover prácticas en materia de agricultura regenerativa, capacitando al agricultor y campesino es fundamental para Diageo.

En fin, aunque para esta firma como para el gremio de bebidas alcohólicas hay retos fundamentales, como el IEPS, mercado clandestino y adulterado, para este año, la mesa directiva de Diageo pone esfuerzos en una reestructuración profunda, tras prever una caída de ventas orgánicas entre 2% y 3% debido a la debilidad del mercado en Estados Unidos y China.