La OTAN y la UE se desmarcan de la guerra de Trump

Washington. Donald Trump arremetió contra algunos países por la falta de compromiso con su llamado a proteger los petroleros en el estrecho de Ormuz en plena guerra, después de que las potencias europeas descartaran una misión de la OTAN para reabrir esta vía bloqueada por Irán.

Más de dos semanas después del inicio de la guerra, que estalló con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, aumentan las preocupaciones por las consecuencias del conflicto para la economía global.

“Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse”, declaró el lunes el presidente estadounidense, que animó a “las demás naciones” a implicarse “rápidamente y con gran entusiasmo”.

En Europa, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, afirmó más temprano que la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”. “La OTAN defiende el territorio de sus miembros y, en la situación actual, no existe el mandato para desplegar a la OTAN”, señaló.

Unión Europea, tampoco lo apoya

Los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países de la Unión Europea se reunieron este lunes en Bruselas para abordar una posible modificación de la misión naval del bloque en el mar Rojo para contribuir a reabrir Ormuz.

Al término del encuentro, la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, reconoció que "por el momento no hay disposición para cambiar el mandato" de la misión.

Japón y Australia tampoco prevén despliegues.