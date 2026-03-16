Reino Unido anuncia que un proyectil impactó a un buque cisterna en el estrecho de Ormuz

Las autoridades marítimas de Reino Unido han informado este martes de que un proyectil de origen desconocido ha impactado sobre un buque cisterna, mientras se encontraba fondeando, a 23 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al este de la ciudad de Fujaira, en el sur de Emiratos Árabes Unidos y pleno golfo de Omán.

"Un buque cisterna ha informado de que ha sido alcanzado por un proyectil desconocido mientras se encontraba fondeado", ha notificado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) al respecto de este incidente.

Con relación a la embarcación afectada, el centro ha precisado que no existen heridos entre la tripulación ni tampoco se ha informado de "ningún impacto medioambiental", pese a que sí se han registrado "daños estructurales leves".