Cruz Azul vs. Chivas: hora y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final este domingo

Cruz Azul y Chivas definirán este domingo 30 de noviembre una de las series más cerradas de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

Después del 0-0 en el estadio Akron, la eliminatoria llega completamente abierta a la Ciudad de México, donde la Máquina intentará hacer valer su posición en la tabla, mientras que Guadalajara está obligado a ganar para avanzar.

El duelo se disputará en el estadio Olímpico Universitario, casa temporal del Cruz Azul, que buscará dar el paso definitivo frente a su afición tras un partido de ida marcado por el orden táctico y pocas oportunidades claras.

Tanto Nicolás Larcamón como Gabriel Milito anticiparon un encuentro intenso y muy similar al del jueves, con las dos escuadras priorizando el equilibrio.

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Chivas?

El partido de vuelta está programado para este domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el partido en México?

La transmisión estará disponible a través de:

Canal 5 (Televisa)

TUDN

ViX (plataforma de streaming)

El empate global favorece al Cruz Azul por su mejor posición en la fase regular, mientras que Chivas necesita ganar por cualquier marcador para clasificar. La jornada de domingo cerrará así la actividad de los cuartos de final rumbo a las semifinales del Apertura 2025.