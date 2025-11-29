Piastri se aferra a sus opciones al ganar esprint y lograr la pole en Catar

Pese a no pisar un podio desde septiembre, el australiano Oscar Piastri no renuncia a ser campeón del mundo y este sábado se impuso en el esprint del Gran Premio de Catar y logró horas después la pole position para la carrera principal, superando a sus rivales por el título Lando Norris y Max Verstappen.

Norris, que cuenta con 22 puntos de ventaja sobre Piastri y 25 sobre Verstappen cuando solo quedan 50 por repartir, antes del final de temporada la próxima semana en Abu Dabi, será campeón el domingo si se impone en la carrera del Gran Premio.

Pero de momento, es Piastri quien está dominando en Catar.

En la carrera esprint, y pese a llevar desde el Gran Premio de Países Bajos, a finales de agosto, sin subirse a lo más alto del podio, partió desde la pole y conservó la primera plaza, a lo largo de las 19 vueltas disputadas en el circuito de Lusail, cerca de Doha.

"Hasta ahora está siendo un buen fin de semana; todo salió perfecto en la carrera esprint", explicó Piastri. "El ritmo ha sido fuerte, y es un circuito que he disfrutado en el pasado y lo estoy disfrutando nuevamente. ¡Solo necesitamos mantener el ritmo!", añadió.

Norris, campeón si gana el GP

Piastri superó en la meta al británico de Mercedes George Russell, que salió desde la primera línea de la parrilla, con Norris completando el podio.

Verstappen, que arrancó más atrás en la sexta plaza, remontó dos posiciones, pero no pudo superar a Norris, lo que hubiese puesto aún más picante el desenlace del campeonato.

"Intenté seguirle (a Russell), estuvimos bastante cerca al principio, pero (el resultado) estuvo bien", declaró Norris.

"Es difícil adelantar aquí, así que todo depende de la clasificación", añadió el británico.

Norris, que no tenía ninguna posibilidad de ser campeón del mundo en esta carrera esprint, sí podría coronarse por primera vez el domingo, siempre que salga de Catar con más de 25 puntos de ventaja sobre sus dos rivales. Una victoria, por ejemplo, le haría campeón.

En cambio, Verstappen necesita acabar por delante del británico si quiere llegar a la última carrera de la temporada, el próximo fin de semana en Abu Dabi, con posibilidades de sumar un quinto campeonato consecutivo.

"Si hay una oportunidad, iré a por ella"

Horas después, en la clasificación, Piastri reforzó su candidatura al título con la pole, superando a Norris y Verstappen, que arrancarán en segunda y tercera posición respectivamente.

"Empezaré desde la mejor posición, así que trataré de hacer más de lo que ya hice hoy (en la esprint), y veremos que se puede hacer", declaró Piastri.

"Intento hacer lo mejor posible y si hay una oportunidad, iré a por ella", avisó Verstappen, que precisó que no quiere hacer "nada alocado".

Los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli completan el Top 5.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), que sumaron puntos en la esprint tras acabar en el séptimo y octavo puesto, invirtieron posiciones en la clasificación horas después.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), que terminó undécimo la esprint, saldrá el domingo desde la 14ª posición, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) está viviendo un fin de semana de pesadilla, tras quedar último en ambas pruebas.