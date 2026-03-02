Las aerolíneas de Asia caen en bolsa ante la guerra en Oriente Próximo y encarecimiento del petróleo

Las acciones de aerolíneas de Asia y Oceanía se desplomaban este lunes, ⁠con caídas de más de un 5% en la hongkonesa Cathay Pacific, la australiana Qantas Airways, Singapore Airlines y Japan Airlines, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran el fin de semana ataques contra Irán, interrumpiendo los viajes y disparando los ⁠precios del petróleo.

El transporte aéreo mundial siguió ⁠en crisis, ya que la guerra en Irán obligó a cerrar por tercer día consecutivo los principales centros de conexión de Oriente Medio, incluidos Dubái y Doha, lo que dejó varados a decenas de miles de pasajeros en todo el mundo.

Los precios del petróleo aumentaban un 7%, hasta alcanzar su nivel más alto en meses, al tiempo que Irán e Israel intensificaron los ataques en Oriente Medio, dañando petroleros e interrumpiendo los envíos desde la principal región productora.

Las acciones de Qantas descendieron un 10.4%, hasta su nivel más bajo en 10 meses, cuando se abrió el mercado en Australia, antes de recortar algunas pérdidas y cotizar con una caída de alrededor del 6%, a pesar de que no vuela a Oriente Medio y, en su lugar, depende de una asociación de código compartido con Emirates de Dubái.

Las acciones de otras aerolíneas asiáticas, como la japonesa ANA Holdings, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, la malasia AirAsia X y las taiwanesas China Airlines y EVA Airways cedían al menos un 4 por ciento.

"La fuerte caída de las acciones de las aerolíneas asiáticas refleja la preocupación del mercado por el aumento de los costes del combustible, las cancelaciones de vuelos y los costes adicionales derivados del desvío de vuelos tras el cierre del espacio aéreo y los aeropuertos", dijo Nicole Lim, analista de renta variable de Morningstar.

Sin embargo, señaló que la mayoría de las aerolíneas asiáticas habían cubierto parcialmente su exposición al precio del combustible, lo que amortiguó el impacto de las subidas a corto plazo, y que algunas compañías podrían beneficiarse de las reservas de los viajeros afectados ⁠por la cancelación de vuelos.

Cathay Pacific, cuyas acciones cayeron hasta un ⁠7% antes de recortar las pérdidas al 2.9%, ⁠dijo que había cancelado todos sus vuelos a Oriente Medio, incluidos los servicios de pasajeros a Dubái y Riad, hasta nuevo aviso.

"Estamos eximiendo ⁠a los clientes afectados de los gastos de cambio de reserva y de ruta", dijo.

Singapore Airlines canceló los vuelos hacia y desde Dubái hasta el 7 de marzo, mientras que Japan Airlines suspendió sus vuelos Tokio-Doha por el momento.

"Para las aerolíneas de Asia (oriental), el número de vuelos que tienen a los aeropuertos que han sido cerrados es bastante limitado", dijo Brendan Sobie, analista independiente de aviación con sede en Singapur. "Pero, por supuesto, existe el impacto potencial del aumento de los precios del petróleo y la inestabilidad política y económica general a nivel mundial".