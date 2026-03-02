Trump reprocha a Starmer haber tardado en autorizar uso de una base británica contra Irán

Donald Trump reprochó este lunes al primer ministro británico, Keir Starmer, haber tardado "demasiado" en permitir a Estados Unidos utilizar la base militar de Diego García, en el océano Índico, contra Irán, en una entrevista al diario The Daily Telegraph.

El líder laborista anunció la noche del domingo que había aceptado que Estados Unidos utilizara bases militares británicas para atacar sitios de misiles iraníes, tal como lo habían solicitado las autoridades del país norteamericano.

Entre las bases que Estados Unidos pidió utilizar se encuentra el complejo militar estratégico de Diego García, en el archipiélago de Chagos.

"Tomó demasiado tiempo. Mucho, demasiado tiempo", declaró el presidente estadounidense al Telegraph.

"Estamos muy decepcionados con Keir" Starmer, añadió Trump.

Tras años de negociaciones, Londres aceptó recientemente devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio, antigua colonia británica a la que pertenecía este conjunto de islas del océano Índico, con la condición de mantener allí la base militar.