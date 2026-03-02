Daniil Medvedev retoma autoridad con el título de Dubái

Daniil Medvedev afirma que el ATP 500 árabe "no es como quería ganar" un segundo título en esa cancha, tras la baja por lesión de Tallon Griekspoor en la final.

El holandés Griekspoor no se recuperó del tendón de la corva izquierdo durante la victoria por 7-5, 7-6 (8-6) en semifinales sobre Andrey Rublev el viernes pasado. El torneo anunció que Griekspoor fue declarado "no apto para jugar" tras una evaluación médica.

El ruso Medvedev escribió en X: "No es como quiero ganar una final. Espero que la lesión de Tallon no sea tan grave y le deseo una pronta recuperación".

Es la primera vez que Medvedev, quien se alzó con el título en 2023, gana el mismo torneo dos veces. Sus 22 títulos anteriores fueron en diferentes torneos.

"Eso es lo increíble. Nunca lo había hecho en ninguna ciudad del mundo, y la primera vez que lo hice, fue pan comido. Jugué un gran torneo, los cuatro partidos que jugué. Quería jugar la final, pero es lo que hay", dijo el ruso a la ATP Tour.

El ex número uno del mundo Medvedev, quien no cedió ni un solo set durante el torneo, ha ganado dos títulos este año y tres en los últimos cuatro meses. Su representante declaró al New York Times que estaban tratando de determinar cómo Medvedev podría viajar para el torneo de Indian Wells, después de que Emiratos Árabes Unidos cerrara "parcial y temporalmente" su espacio aéreo.

Las aerolíneas que operan en Oriente Medio han cancelado o desviado vuelos después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques mortales contra Irán el sábado. En respuesta, Irán lanzó ataques contra Israel y otros lugares en Oriente Medio.

Previamente, el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara sellaron títulos consecutivos de dobles con una victoria por 7-5 y 7-5 sobre Marcelo Arévalo y Mate Pavic en Dubái. Paten y Heliovaara han ganado tres de sus cuatro torneos juntos este año.

