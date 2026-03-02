Lectura 2:00 min
Aseguradoras navieras cancelan la cobertura de riesgo de guerra por el conflicto en Irán
Según los avisos, la cobertura de riesgos de guerra quedará excluida en aguas iraníes, así como en el golfo y aguas adyacentes.
Varias aseguradoras navieras han dicho que están cancelando la cobertura de riesgo de guerra para los buques debido al conflicto en Irán y el golfo Pérsico.
Aseguradoras como Gard, Skuld, NorthStandard, el London P&I Club y el American Club han anunciado que las cancelaciones entrarán en vigor a partir del 5 de marzo, según los avisos publicados el 1 de marzo en sus sitios web.
Skuld añadió en su aviso que estaba trabajando en una opción de recompra para restablecer la cobertura.
El grupo asegurador japonés MS&AD dijo a Reuters que había suspendido la suscripción de una serie de pólizas de seguro que cubrían los riesgos de guerra en las aguas alrededor de Irán e Israel y los países vecinos.
Las tensiones en Oriente Próximo se han agravado considerablemente, después de que las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaran ataques contra Irán durante el fin de semana, lo que llevó a Teherán a decir que había cerrado la navegación por el estrecho de Ormuz, un punto clave para el flujo mundial de petróleo y gas.
Desde entonces, varios propietarios de petroleros, grandes petroleras y empresas comerciales han suspendido los envíos de crudo, combustible y gas natural licuado (GNL) a través de la estrecha vía marítima, y los datos satelitales han mostrado una acumulación de buques cerca de puertos clave de los Emiratos Árabes Unidos, como Fujairah.
Los datos de seguimiento de buques del domingo mostraban un aumento de las interrupciones, con al menos 150 petroleros —incluidos buques de crudo y GNL— anclados en aguas abiertas del golfo más allá del estrecho de Ormuz y decenas más estacionados al otro lado del cuello de botella.
Los riesgos se intensificaron aún más después de que al menos tres petroleros sufrieran daños frente a la costa del golfo y un marinero perdiera la vida.