Aseguradoras navieras cancelan la cobertura de riesgo de guerra por el conflicto en Irán

Varias aseguradoras navieras ⁠han dicho que están cancelando la cobertura de riesgo de guerra ⁠para los buques debido al conflicto en Irán y el golfo Pérsico.

Aseguradoras como Gard, Skuld, NorthStandard, el London P&I Club y el American Club han ⁠anunciado que las cancelaciones entrarán en vigor ⁠a partir del 5 de marzo, según los avisos publicados el 1 de marzo en sus sitios web.

Según los avisos, la cobertura de riesgos de guerra quedará excluida en aguas iraníes, así como en el golfo y aguas adyacentes.

Skuld añadió en su aviso que estaba trabajando en una opción de recompra para restablecer la cobertura.

El grupo asegurador japonés MS&AD dijo a Reuters que había suspendido la suscripción de una serie de pólizas de seguro que cubrían los riesgos de guerra en las aguas alrededor de Irán e Israel y los países vecinos.

Las tensiones en Oriente Próximo se han agravado considerablemente, después de que las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaran ataques contra Irán durante el fin de semana, lo que llevó a Teherán a decir que había cerrado la navegación por el estrecho de Ormuz, un punto clave para el flujo mundial de petróleo y gas.

Desde entonces, varios propietarios de petroleros, grandes petroleras y empresas comerciales han suspendido los envíos de crudo, combustible y gas natural licuado (GNL) a través ⁠de la estrecha vía marítima, y los datos ⁠satelitales han mostrado una acumulación de ⁠buques cerca de puertos clave de los Emiratos Árabes Unidos, como Fujairah.

Los datos de seguimiento ⁠de buques del domingo mostraban un aumento de las interrupciones, con al menos 150 petroleros —incluidos buques de crudo y GNL— anclados en aguas abiertas del golfo más allá del estrecho de Ormuz y decenas más estacionados al otro lado del cuello de botella.

Los riesgos se intensificaron aún más después de que al menos tres petroleros sufrieran daños frente a la costa del golfo y un marinero ⁠perdiera la vida.