El aluminio toca máximos de un mes por temores sobre suministros de Oriente Medio

Los precios del aluminio tocaron este lunes su nivel más alto en más de ⁠un mes, después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán avivaran los temores de un conflicto prolongado en Oriente Medio, una de las principales regiones productoras de este ⁠metal.

El aluminio de referencia a ⁠tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) subía un 3.1% a 3,236 dólares por tonelada métrica a las 10:50 GMT, tras tocar los 3,254 dólares, su nivel más alto desde el 29 de enero.

Los inversores siguen de cerca la evolución del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una importante ruta comercial de materias primas que se ha visto interrumpida por los ataques iraníes contra bases militares estadounidenses en la región.

"Los metales básicos han subido considerablemente esta mañana, ya que el aluminio se ha encarecido debido a la preocupación de que una ruta de suministro fundamental para los productores de Oriente Medio se vea interrumpida por el conflicto en una región responsable de una parte significativa de la producción mundial", afirmó Neil Welsh, de Britannia Global Markets.

"La región representa alrededor del 9% de la capacidad de producción mundial de aluminio y los precios suelen ser sensibles a los picos de tensión regional".

La producción mundial de aluminio primario ascendió a unos 75 millones de toneladas el año pasado, según el Instituto Internacional del Aluminio. La mayor parte del aluminio producido en Oriente Medio se exporta a Estados Unidos y Europa.

"Los Emiratos Árabes Unidos son, con diferencia, el mayor productor de ⁠la región y, con la excepción de Sohar Aluminium ⁠de Omán, que exporta a través del ⁠golfo de Omán, prácticamente todos los envíos regionales deben transitar por el estrecho de Ormuz", señalaron los analistas de ⁠Citi en una nota.

Sin embargo, una guerra prolongada en Oriente Medio también podría provocar un aumento significativo de los precios del petróleo, lo que lastraría el crecimiento económico.

"Debemos esperar que la confianza de los inversores a nivel mundial se debilite, lo que socavará el crecimiento de la demanda de metales industriales, incluido el cobre", dijo Tom Price, analista de Panmure Liberum.

Entre otros metales básicos, el cobre subía un 0.2% a 13,370 dólares por tonelada, el zinc ganaa un ⁠1% a 3,351 dólares, el plomo sumaba un 0.6% a 1,974 dólares y el estaño perdía un 1.1% a 57,105 dólares, mientras que el níquel retrocedía un 1.1% a 17,645 dólares.