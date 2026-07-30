Fiscalía General de la República cita a marinos por caso Farías Laguna

La Fiscalía General de la República (FGR) aceptó una de las principales solicitudes de la defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y ordenó la comparecencia de siete elementos de la Secretaría de Marina (Semar) para rendir entrevistas ministeriales dentro de la investigación que enfrenta el mando naval por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico ilícito de hidrocarburos.

Según lo que dio a conocer la defensa, las diligencias se llevarían a cabo este 30 de julio ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), luego de que la FGR emitiera un oficio, fechado el 22 de julio, en el que autorizó la práctica de las entrevistas solicitadas por los abogados del imputado.

El equipo jurídico, encabezado por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés, sostuvo que la incorporación de los testimonios de personal naval representaba un avance en la estrategia de defensa, al permitir que las declaraciones de integrantes de la Semar formen parte de la carpeta de investigación.

Además, se indicó que las entrevistas serían desahogadas por sus propios abogados, con la presencia del Ministerio Público Federal durante todo el procedimiento.

La defensa consideró que la comparecencia escalonada de los siete marinos abriría una nueva etapa en la investigación, al tratarse de una diligencia que había solicitado desde el inicio del proceso.

También, que los testimonios podrían contribuir a esclarecer la cadena de mando durante los hechos investigados, identificar quiénes participaron en la toma de decisiones, cómo se desarrolló el operativo y determinar eventuales responsabilidades que, a su juicio, aún no han sido esclarecidas.

Hasta el cierre de esta edición, el equipo de comunicación de la defensa informó a El Economista que las comparecencias aún se desarrollaban y que las diligencias aún no concluían.

Movimiento del caso Farías Laguna

El pasado 7 de julio, la defensa difundió una octava carta escrita por el vicealmirante desde el penal de Almoloya de Juárez y dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que sostuvo que ha permanecido cerca de diez meses privado de la libertad por una imputación basada, según su versión, en pruebas insuficientes.

Durante la misiva, Farías Laguna afirmó que las referencias realizadas por la mandataria durante las conferencias matutinas vulneraron su presunción de inocencia al presentarlo como responsable de los hechos investigados antes de que exista una sentencia definitiva.

Por otro lado, el 14 de julio, la defensa informó que interpuso un recurso de revisión contra la sentencia que negó el amparo promovido para combatir el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa penal 325/2025, asunto que será analizado por un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.