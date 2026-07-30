Zona euro retoma crecimiento pese a guerra en Medio Oriente

La economía de la zona euro creció en el segundo trimestre, impulsada por el repunte de la actividad económica en Francia e Irlanda tras un mal inicio de año, y a pesar del impacto del conflicto en Medio Oriente.

El Producto Interno Bruto (PIB) de los 21 países que comparten la moneda única creció 0.4% entre abril y junio, con respecto al trimestre anterior, según datos publicados ayer por Eurostat.

Este nivel supera las expectativas de los economistas encuestados por Bloomberg, quienes pronosticaban un aumento de 0.2 por ciento.

La actividad económica recupera un impulso positivo tras haber registrado un estancamiento durante los primeros tres meses del año, según las cifras revisadas de Eurostat, que inicialmente había informado de una ligera contracción del PIB en ese trimestre.

La economía europea demuestra así una resistencia mayor de la esperada, a pesar del conflicto en Medio Oriente, que ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía y perturbado las cadenas de suministro en algunos sectores.

Fluctuaciones en Irlanda

Sin embargo, los resultados del crecimiento de la zona euro se vieron nuevamente condicionados por los movimientos erráticos de la economía irlandesa. Ésta registró un repunte de su PIB de 3.9% en el segundo trimestre, tras una caída de 7.0% en el trimestre anterior.

Estas fuertes fluctuaciones no están relacionadas con la economía subyacente, sino con operaciones puramente contables de las multinacionales que establecieron su sede europea en la isla para aprovechar las ventajosas condiciones fiscales que ofrece a las empresas.

No obstante, el resto de la zona euro muestra una resiliencia mejor de la esperada.

Alemania, la principal economía de la zona, vio crecer su PIB 0.2% entre abril y junio, y Francia regresó a la senda del crecimiento (0.2% también), tras una contracción de 01% en el primer trimestre.

En España, el PIB creció 0.7% en el segundo trimestre, aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó el “contexto internacional complejo”.

En el conjunto de los 27 países de la Unión Europea, el PIB se expandió 0.5% respecto al trimestre anterior, lo que también muestra una mejora, tras un modesto aumento de 0.1% en los primeros tres meses del año.