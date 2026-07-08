Rafa Márquez, el expertise en canteras para nutrir a Selección

El cambio generacional Mundial tras Mundial es una tarea perpetua para la Selección Mexicana. Rafa Márquez tendrá que encontrar a los nuevos perfiles que representarán al país en la Copa del Mundo 2030 y para hacer eso, el entrenador debe cosechar del semillero con convencimiento y conocimiento en los procesos de desarrollo.

De la base de 26 jugadores que debutaron en el Mundial 2026, siete son menores de 25 años y 13 debutaron en esta competencia. Además, cinco jugadores del equipo actual no rebasan los 23 años de edad, ellos son: Armando González (23 años), Mateo Chávez (22 años), Brian Gutiérrez (22 años), Obed Vargas (20 años) y Gilberto Mora (17 años).

El Kaiser a los 47 años ya ha sido líder como jugador, entrenador, capitán, auxiliar técnico y director Deportivo (Atlas FC). Márquez no debe convencer a las nuevas generaciones de su trayectoria ni del estilo de juego que quiera implementar, este terreno lo tiene ganado. Por ejemplo, ¿Qué futbolista juvenil no sueña con jugar la UEFA Champions League? Márquez tiene para compartir esta experiencia y el camino a seguir, pues ganó dos veces la Champions con el FC Barcelona (temporada 2005-06 y 2008-09).

El trato con las categorías juveniles tiene su campo de estudio para saber el momento de madurez para responder a la responsabilidad con Selección mayor.

Pavel Pardo, ex seleccionado en Francia 1998 y Alemania 2006, dijo a El Economista, que el conocimiento en el manejo de canteras puede beneficiar a la construcción del nuevo cuadro de Selección.

“Ayuda muchísimo. Desde que Rafa inició en Atlas FC, que yo también lo hice, vivimos esa etapa de formación, de trabajar con la cantera, es algo que él lo sabe. Después se fue a Barcelona, a dirigir una de las mejores canteras en el mundo, creo que tiene muy claro, lo que es trabajar con juveniles. Obviamente, hay que trabajar mucho, tener muchas cosas y eso, será la clave para este proceso. Viene un talento importante, generaciones buenas, hay una base en la Selección con experiencia, algunos jugadores jóvenes que fueron titulares y que demostraron”.

Por su parte, el entrenador Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, quien dirigió a la Selección Sub-17 al segundo título Mundial de la categoría en 2011, destacó que el primer paso en la transición a ser el técnico titular y que, para gestionar, necesita el respaldo de las autoridades en la Femexfut.

“Será interesante ver esa transición, pues, de entrada, no es lo mismo ser entrenador titular que el número dos. Su trayectoria es importante para iniciar con un liderazgo observado como jugador y que es distinto al de ser entrenador. El proceso que vivió con Javier, sin duda, será una gran guía para encontrar su propio estilo y la convivencia con la nueva generación de jugadores. Viene lo más importante: su propuesta como entrenador y aquí, viene lo complejo, pues hay resoluciones que irá adquiriendo en el camino y que,e en muchas ocasiones, las da la experiencia y en ese aspecto, Rafa apenas está arrancando. También será importante el respaldo institucional para que todo transite adecuadamente en los momentos más complejos, que sin duda tendrá”, explicó a este diario.

Marion Reimers, periodista deportivo y cronista de futbol, respondió sobre la importancia de mirar el proyecto y la propuesta de trabajo, más allá de títulos propios.

“Me parece una buena señal que haya continuidad, proyecto y confianza. Es importante que ya participó en este proceso y la clave estará en que se nos explique: ¿cuál será la identidad de la Selección?, ¿A qué se pretende que juegue y con qué herramientas? Independientemente de los nombres propios eso tendría que ser uno de los primeros pasos”:

El primer paso oficial de la Selección de Rafa Márquez será en septiembre en Liga de Naciones, la primera Fecha FIFA de la temporada 2026-27. Hasta entonces, se verá la primera “limpieza” generacional.

Rafa deberá trabajar codo a codo con el Director Deportivo de Selecciones Menores, Andrés Lillini, quien ya sigue el proyecto rumbo al Mundial FIFA del 2030.

Uno de los primeros objetivos planteados es lograr que un 70% de los jugadores del equipo nacional del 2030 haya pasado por la formación de selecciones nacionales.

Experiencia de Rafa Márquez: