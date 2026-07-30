Gobierno federal destina 2,000 mdp a estrategia integral contra el sargazo en Quintana Roo

Cancún, QR. Los gobiernos federal y de Quintana Roo presentaron este jueves la Estrategia de Atención y Manejo del Sargazo durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El plan contempla una inversión de 2,000 millones de pesos en dos etapas. La primera, por 768.7 millones de pesos, permitirá elevar la capacidad de recolección a 1,870 toneladas diarias.

Incluye la adquisición de dos remolcadores, seis barcos sargaceros costeros, 1.5 kilómetros de barreras dinámicas y 50 kilómetros de barreras de contención costera en zonas prioritarias: Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual.

El objetivo principal es interceptar el sargazo en el mar antes de que llegue a las playas. Actualmente se recolectan 1,200 toneladas diarias en aguas abiertas y 900 en zona de playa, con la participación de cerca de 588 personas de los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada.

La estrategia se basa en cuatro líneas de acción: recolección en aguas abiertas, en aguas someras, en playas y destino final. Se trabaja bajo un modelo de economía circular que busca el aprovechamiento industrial del sargazo para convertirlo en productos, biogás, biofertilizantes y biocarbón, generando empleos y energías limpias a través de proyectos como el CISEC y el Podecibi.

“El Gobierno de México está poniendo 2,000 millones de pesos para la atención integral del sargazo. ¿Qué vamos a hacer? Capturar más en el mar, para eso se están adquiriendo más barcos sargaceros; más barreras: las mejores barreras que haya en Quintana Roo y en el mundo entero se van a colocar para poder cuidar las playas; y la recolección en la playa para aquel sargazo que pueda llegar a la playa”, dijo la presidenta.

“¿Cómo hacerlo? Con las mejores prácticas. Ya hay normas ambientales que nos dicen cómo recolectarlo, pero ahora estamos informando a todos los hoteleros de cuáles son las mejores prácticas para levantarlo en la playa sin que se lleve la arena. Eso es en pocas palabras. ¿En dónde vamos a reforzar? Pues en las cinco zonas turísticas más importantes de Quintana Roo: Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual, son las 5 zonas, que abarcan alrededor de entre 40 y 50 kilómetros de playas”, puntualizó.

Atención del fenómeno

En tanto, la gobernadora Mara Lezama destacó que durante su administración se han invertido más de 770 millones de pesos en la atención del fenómeno. “La experiencia nos ha enseñado que la mejor manera de atenderlo es interceptarlo en el mar antes de que llegue a nuestras costas”, afirmó, y agradeció el respaldo de la presidenta Sheinbaum.

Como parte de las acciones internacionales, Cancún será sede los días 1 y 2 de octubre del Encuentro Unión Europea-Caribe Global Gateway sobre Sargazo, en el que participarán países del Caribe, Brasil y Japón para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación regional.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que la presencia del sargazo “se convirtió de un fenómeno temporal de unos cuantos meses a uno de una larga presencia y continua”.

“En este año tuvimos mucho más sargazo en la región. En el Caribe mexicano navega en un máximo de 90,538 toneladas al día. Con una condición baja, el nivel es de 40,000 toneladas. Así, la presencia en este 2026 fue 27 veces más que el promedio histórico. Se estima que el 10% del volumen recala en las costas de Quintana Roo. Estamos en un año difícil, atípico”, asentó.