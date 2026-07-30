Buscar
El Economista
Sector Financiero

Lectura 1:00 min

El BoE mantiene las tasas sin cambios, a la espera de señales

El Comité de Política Monetaria (MPC, por sus siglas en inglés) votó seis a tres a favor de mantener las tasas en 3.75 por ciento.

main image

Foto: Reuters

Reuters

El Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés), mantuvo sin cambios las tasas de interés ayer, a la espera de tener una idea más clara de hasta qué punto la guerra entre Estados Unidos (EU) e Irán impulsará la inflación, aunque el colapso de una tregua provisional llevó a un tercer miembro del comité a apoyar un alza de réditos

El Comité de Política Monetaria (MPC, por sus siglas en inglés) votó seis a tres a favor de mantener las tasas en 3.75%, en lugar del resultado de siete a dos que esperaban la mayoría de los economistas encuestados por Reuters. Catherine Mann se sumó a Megan Greene y al economista jefe, Huw Pill, al votar a favor de un incremento a 4.0 por ciento.

El gobernador, Andrew Bailey afirmó que las expectativas descontadas en los mercados financieros de un alza de réditos a finales del 2026 reflejaban principalmente el riesgo de una mayor escalada de la guerra de EU e Israel contra Irán, más que la opinión de que fuera necesario un endurecimiento de la política monetaria para contener las presiones sobre los precios existentes.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete