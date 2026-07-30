El BoE mantiene las tasas sin cambios, a la espera de señales

El Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés), mantuvo sin cambios las tasas de interés ayer, a la espera de tener una idea más clara de hasta qué punto la guerra entre Estados Unidos (EU) e Irán impulsará la inflación, aunque el colapso de una tregua provisional llevó a un tercer miembro del comité a apoyar un alza de réditos

El Comité de Política Monetaria (MPC, por sus siglas en inglés) votó seis a tres a favor de mantener las tasas en 3.75%, en lugar del resultado de siete a dos que esperaban la mayoría de los economistas encuestados por Reuters. Catherine Mann se sumó a Megan Greene y al economista jefe, Huw Pill, al votar a favor de un incremento a 4.0 por ciento.

El gobernador, Andrew Bailey afirmó que las expectativas descontadas en los mercados financieros de un alza de réditos a finales del 2026 reflejaban principalmente el riesgo de una mayor escalada de la guerra de EU e Israel contra Irán, más que la opinión de que fuera necesario un endurecimiento de la política monetaria para contener las presiones sobre los precios existentes.