Chivas acecha récord para después de Fecha FIFA

Chivas se irá a la pausa de la Liga MX por Fecha FIFA manteniendo el liderato de la tabla con 30 puntos, luego de vencer 2-3 a Monterrey en el estadio BBVA.

Guadalajara ha estado en la cima de la clasificación en siete de las 12 jornadas disputadas en el torneo Clausura 2026. Este fin de semana, Armando ‘Hormiga’ González, José Castillo y Bryan González apuntalaron la nueva victoria con sus goles.

Ahora viene un breve receso para la Liga MX, ya que la Jornada 13 comenzará hasta el 3 de abril. Esto deja libre el fin de semana del 27 al 29 de marzo para la actividad de selecciones nacionales en todo el planeta, incluyendo eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

Para Chivas habrá una motivación especial en la reactivación del futbol mexicano, ya que buscará algo inédito: conseguir más de 10 victorias en un torneo corto.

Desde la instauración de esta modalidad en la Liga MX, en 1996, el récord de victorias de Guadalajara es de 10. Las consiguió en cinco ocasiones: Invierno 1998, Clausura 2004, Bicentenario 2010, Clausura 2023 y el actual Clausura 2026. Sin embargo, no consiguió el título en ninguno de esos torneos.

A Chivas le resta enfrentar a Pumas, Tigres, Puebla, Necaxa y Tijuana en la fase regular del Clausura 2026. Sólo dos serán como visitante (Tigres y Necaxa).

Si los dirigidos por Gabriel Milito consiguen al menos un triunfo en estos partidos, impondrán una nueva marca de victorias para su organización en fase regular de torneos cortos, además de mantener el ritmo de cara a la Liguilla.

“Para mí no es ningún problema ni tampoco una desventaja, sino una gran bendición poder contar con sólo jugadores mexicanos”, exaltó Milito en la conferencia posterior contra Monterrey, que cerró una semana perfecta para Guadalajara con otros dos triunfos (sobre Santos y León).

“Creo mucho en ellos, por eso acepté el desafío de dirigir este equipo. No lo veo como un problema. Adhiero a la política del club, me gusta, y es por eso que estoy acá, convencido totalmente de lo que son capaces de hacer estos chicos”.

El Rebaño registró varias marcas en la visita al ‘Gigante de Acero’ este fin de semana, destacando que ya es el equipo con más triunfos en la actual casa de Rayados con un total de siete, superando a Cruz Azul y Tigres con seis.

Por otra parte, ‘Hormiga’ González empató a Joao Pedro, del Atlético de San Luis, en la cima del campeonato de goleo del Clausura 2026 con 10 tantos cada uno. Al cierre de la Jornada 12, su más cercano perseguidor es Paulinho, del Toluca, con seis.

En lo que va del Clausura 2026, Chivas ha derrotado a Pachuca, Bravos, Querétaro, Atlético de San Luis, Mazatlán, América, León, Atlas, Santos y Monterrey. Sus únicas derrotas fueron ante Toluca y Cruz Azul, que actualmente le siguen en la tabla.

Resto de la jornada

Este fin de semana dejó otros resultados destacados en la Liga MX. Uno de ellos fue la victoria de Pumas por 1-0 sobre América con un penal ejecutado por Robert Morales en tiempo de compensación.

Con ello, Pumas se mantuvo en cuarto lugar de la tabla, sólo detrás de Chivas, Cruz Azul y Toluca. América, pese a la derrota, continúa en zona de calificación en el octavo lugar, con tres puntos de ventaja sobre Monterrey y Bravos.

Cruz Azul, Toluca, Tigres, América y Monterrey tuvieron actividad a mitad de semana en los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. Ninguno pudo ganar en la Jornada 12 de Liga MX, ya que la Máquina empató 1-1 con Mazatlán, mismo marcador para los Diablos ante Pachuca, mientras que América perdió con Pumas y Monterrey con Chivas.

Tigres, por su parte, perdió 2-1 en su visita a Bravos, con impacto directo por la expulsión de Diego Sánchez apenas al minuto 32.

Toluca sigue siendo el único invicto del Clausura 2026. Los Diablos mantuvieron el empate ante Pachuca a pesar de sufrir la expulsión de Fernando Arce (78’) y suman siete triunfos y cinco empates.

LIGUILLA AL MOMENTO (TRAS JORNADA 12)

1. Chivas – 30 puntos y +14 de diferencia de goles

2. Cruz Azul – 27 y +11

3. Toluca – 26 y +12

4. Pumas – 23 y +9

5. Pachuca – 22 y +5

6. Atlas – 18 y -2

7. Tigres – 17 y +4

8. América – 17 y +2