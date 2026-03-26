FSTSE promoverá consumo de Leche para el Bienestar

Leche Para el Bienestar y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) formalizaron un convenio de colaboración para integrar a los empleados federales y sus familias al Programa de Abasto Social de Leche, dicho acuerdo fue suscrito por Antonio Talamantes Geraldo, director general del organismo, y Marco Antonio García Ayala, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la FSTSE.

El documento establece que la central sindical, en la que hay alrededor de 1 millón de trabajadores, utilizará su estructura nacional y capacidad de convocatoria para difundir los alcances del programa en los sindicatos federados.

La organización sindical informó que el objetivo central es promover el consumo de productos comerciales de la dependencia en los hogares de los trabajadores al servicio del Estado, facilitando el acceso a leche fortificada para los núcleos familiares de la base trabajadora federal.

Antonio Talamantes Geraldo señaló que la institución opera como una entidad del gobierno de México enfocada en el acceso a alimentos básicos de calidad nutricional. Por su parte, Marco Antonio García Ayala indicó que la alianza representa una coordinación entre el sector público agroalimentario y la organización sindical, con el fin de que la información del programa llegue de manera directa a la población objetivo.

García Ayala afirmó que el sindicato facilitará la difusión masiva y la promoción del consumo, integrando el esfuerzo de la organización a las políticas de abasto social. En el acto participaron representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como dirigentes sindicales de instituciones como el ISSSTE, Salud, Hacienda, Economía, DIF, Turismo, Ganadería y Desarrollo Rural.

Con la firma de este convenio, el organismo busca fortalecer el apoyo a productores locales y fomentar el consumo interno, mientras que la FSTSE ratifica su participación en la ejecución de programas de abasto y nutrición dirigidos a sus agremiados.