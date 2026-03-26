Accionistas de Volaris aprueban fusión con Viva Aerobús

La aerolínea mexicana ⁠de bajo costo Volaris anunció el jueves que sus accionistas aprobaron una fusión ⁠con su rival ⁠Viva Aerobús.

Según un comunicado presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores, la operación, que se realizará íntegramente con acciones, hará que Volaris sea la entidad resultante, mientras que Viva Aerobús dejará de existir. Volaris emitirá nuevas acciones que representarán el 50% de la empresa fusionada, en términos de dilución total, a los accionistas de Viva.

Detalles del acuerdo

Volaris aumentará su capital en hasta 248.3 millones de dólares mediante la emisión de nuevas acciones.

La fusión sigue ⁠sujeta a las aprobaciones ⁠reglamentarias de México , ⁠ Estados Unidos y Colombia .

, ⁠ y . La fusión ⁠exige que las empresas mantengan sus actividades comerciales previas a la fusión durante al menos un año para evitar implicaciones fiscales según la legislación mexicana.

Reuters informó sobre la fusión ⁠en diciembre antes de que las empresas lo hicieran.