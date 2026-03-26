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España enfrentará a Perú en México en partido de preparación previo a su debut en Mundial
El partido amistoso que se jugará el 8 de junio será el último encuentro de los campeones de Europa antes de su debut en el Mundial contra Cabo Verde, rival del Grupo H, en Atlanta el 15 de junio.
La selección de España se enfrentará a Perú en su último partido de preparación para el Mundial en la ciudad mexicana de Puebla, anunció el jueves la Real Federación Española de Fútbol.
El partido amistoso que se jugará el 8 de junio será el último encuentro de los campeones de Europa antes de su debut en el Mundial contra Cabo Verde, rival del Grupo H, en Atlanta el 15 de junio.
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