España enfrentará a Perú en México en partido de preparación previo a su debut en Mundial

⁠La selección de España ⁠se enfrentará a Perú en su último partido de ⁠preparación para el Mundial ⁠en la ciudad mexicana de Puebla, anunció el jueves la Real Federación Española de Fútbol.

El partido amistoso que se jugará el 8 de junio será el último encuentro de los campeones de Europa antes de su debut en el Mundial contra Cabo Verde, rival del Grupo H, en Atlanta el 15 de junio.

España disputará dos partidos amistosos este mes, contra Serbia ⁠y Egipto, tras ⁠la cancelación ⁠de la "Finalísima" contra Argentina en Qatar ⁠debido a la guerra con Irán.

La Copa del Mundo, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, dará comienzo el 11 de junio.