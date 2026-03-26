Gobernadora Delfina Gómez presenta Atlas de Inundaciones para prevenir desastres en el Edoméx

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó el Atlas de Inundaciones 2026, para mejorar la toma de decisiones en la prevención y respuesta ante emergencias hidrometeorológicas.

El atlas señala que el 17 por ciento de la superficie del Estado de México presenta algún grado de susceptibilidad a inundaciones. Del territorio en riesgo, el 67 por ciento corresponde a riesgo medio y el 9 por ciento a riesgo alto, concentrado principalmente en las zonas metropolitanas.

Durante la temporada de lluvias 2025 se registraron 382 eventos, de los cuales 285 fueron encharcamientos, 92 inundaciones urbanas y 5 inundaciones rurales. Las afectaciones ocurrieron en 94 sitios distribuidos en 96 colonias de 41 municipios, con un impacto en 11 mil 895 habitantes.

La Maestra señaló que en el territorio mexiquense se generan más de 17 mil toneladas diarias de residuos, equivalentes a mil camiones de basura, y destacó la relación entre la disposición de desechos y la obstrucción de los sistemas de drenaje como origen de las inundaciones.

La Gobernadora agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo para la realización de obras hídricas. Informó que, bajo un esquema tripartita, se tienen programadas más de 100 acciones de obras hídricas para el año entrante.

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) informó que en el último año se destinaron 655 millones de pesos en la construcción, mejora y mantenimiento de los sistemas de drenaje estatales, a los que se sumaron mil 418 millones de pesos aportados por la federación.