Italia supera primera de dos pruebas para volver al Mundial

Italia ya cumplió con la primera de dos pruebas para volver a la Copa del Mundo de la FIFA, luego de superar 2-0 a Irlanda del Norte en el inicio del repechaje europeo.

El mediocampista del Newcastle, Sandro Tonali (56’), y el delantero de la Fiorentina, Moise Kean (80’), concretaron la victoria ante más de 23,000 espectadores en la New Balance Arena de Bérgamo, casa del club Atalanta.

Pese a ostentar cuatro títulos (1934, 1938, 1982 y 2006), la segunda mayor cantidad en la historia de la Copa del Mundo (empatado con Alemania y sólo detrás de los cinco de Brasil), Italia llegó con una fuerte presión al repechaje 2026 por sus fallas en 2018 y 2022.

La Azzurra no califica al Mundial desde Brasil 2014, siendo, hasta ahora, su ausencia más prolongada con un total de 12 años.

En la eliminatoria para Rusia 2018 fue eliminada en el repechaje por Suecia. En serie a ida y vuelta, el global fue de 0-1.

Rumbo a Qatar 2022 el formato cambió y en una eliminatoria a partido único perdió 0-1 ante Macedonia del Norte. Eso le impidió avanzar a un segundo partido, en el que finalmente Portugal se quedó con el boleto al Mundial.

Hacia Norteamérica 2026, el formato es similar al de 2022. Italia volvió a jugar en casa la semifinal, pero esta vez sí supo aprovechar el entusiasmo de sus fans para vencer 2-0 a Irlanda del Norte y seguir en la pelea.

Ahora viene la segunda prueba. Italia tendrá que vencer, en condición de visitante, a Bosnia-Herzegovina, que fue el ganador de la otra semifinal en la Ruta A del repechaje 2026.

El partido se disputará el 31 de marzo en territorio bosnio (Zenica) y, en caso de empate, habrá tiempos extras o penales.

Bosnia-Herzegovina sólo ha calificado una vez a la Copa del Mundo, que fue precisamente en Brasil 2014. En el inicio del repechaje 2026 remontó, como visitante, a Gales. Perdía 1-0, empató, aguantó los tiempos extras y en penales se impuso 4-2.

La buena noticia para Italia es que ganó tres de sus cuatro partidos como visitante durante la eliminatoria regular para el Mundial 2026. Venció 4-5 a Israel, 1-3 a Estonia y 0-2 a Moldavia. Su única derrota fue ante Noruega (3-0).

Los noruegos se quedaron con el liderato de grupo y, por ende, con el boleto directo al Mundial. Italia fue sublíder y por eso tuvo que pagar peaje en el repechaje por tercera ocasión consecutiva, aunque buscando un destino diferente al de 2018 y 2022.

El ganador entre Italia y Bosnia-Herzegovina este martes 31 de marzo calificará al Grupo B del Mundial, enfrentándose a Qatar, Suiza y uno de los tres coanfitriones: Canadá.

Italia sólo se había ausentado de la Copa del Mundo en dos ediciones hasta 2014. La primera fue en Uruguay 1930, torneo inaugural, y la segunda en Suecia 1958.

Alcanzó su clímax en la era moderna en 2006, cuando obtuvo el título del Mundial en Alemania con una generación plagada de figuras como Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Francesco Totti y su actual entrenador, Gennaro Gattuso.

Sin embargo, su nivel vino en picada desde los Mundiales 2010 y 2014, cuando no pudo superar la fase de grupos. Después vino la hecatombe cuando ni siquiera logró calificar a Rusia 2018 y Qatar 2022.