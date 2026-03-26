Querétaro acumuló 516 millones de dólares de IED durante 2025; se contrajeron las reinversiones

Querétaro, Qro. La entidad cerró 2025 con 516.2 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) acumulada en el año, reflejó una contracción de 51.1% respecto a los 1,055.1 millones de dólares del 2024, conforme a los registros de la Secretaría de Economía (SE).

La reinversión de utilidades y las nuevas inversiones alimentaron los flujos de la IED en el 2025, pero los nuevos capitales son el único segmento que creció.

En el año de referencia la entidad captó 270.2 millones de dólares de nuevas inversiones, superando los 24.6 millones de dólares que acumuló en el 2024. Y es la cifra más elevada de los últimos cuatro años, ya que en el 2021 reportó 274 millones de dólares por nuevas inversiones.

La reinversión de utilidades acumuló 519 millones de dólares en el 2025, representó una caída de 39.7% debido a que un año atrás acumuló 861.4 millones de dólares.

Mientras que la IED por cuentas entre compañías reportó un saldo negativo al cierre del 2025, de -273.1 millones de dólares, mientras un año atrás sumó 169.2 millones de dólares.

Con 516.2 millones de dólares totales de IED, Querétaro se ubicó en el sitio 11 entre las 32 entidades federativas, aportó 1.3% de los 40,870.8 millones de dólares de IED que acumuló el país en ese año. Mientras que en el 2024 se posicionó en el décimo lugar.

Las 10 entidades con más IED en el 2025 fueron la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo y Guanajuato.

El año recién concluido se definió en un contexto de incertidumbre a causa de las políticas arancelarias de Estados Unidos y conflictos geopolíticos que tienen peso en las decisiones de las empresas e inversionistas.

Sin embargo, Estados Unidos continuó como el origen del mayor monto de IED en el 2025, con 604.9 millones de dólares, siguieron Francia con 138.3 millones de dólares e Italia con 41.7 millones de dólares. Al contrario, la inversión de España cerró con un saldo de -276.5 millones de dólares, al igual que Japón con -99.9 millones de dólares y Corea con -31.3 millones de dólares, entre otros.

Manufactura y medios masivos, principales tractores

Algunas actividades económicas presentaron saldos positivos y otras, negativos en el 2025, aunque la industria manufacturera persiste como el mayor imán de la IED que ingresó al estado, al captar 650.2 millones de dólares.

Además de la información en medios masivos que sumó inversiones por 401.1 millones de dólares, principalmente por las inversiones en edición de software; siguió el comercio al por mayor que recibió 49.4 millones de dólares.

Al contrario, la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, agua y gas natural, presentó un indicador negativo de -67.7 millones de dólares; al igual que los servicios financieros y de seguros con -66.3 millones de dólares, entre otros.