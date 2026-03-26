Mundial de Futbol 2026 representará un impulso moderado para la economía mexicana: Banorte

Para Banorte, el Mundial de Futbol 2026 -que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá-, representará un impulso moderado, pero tangible, para la economía mexicana.

De acuerdo con un reporte elaborado por el área de análisis económico y financiero del grupo, el efecto total estimado de la justa mundialista estaría entre 42 y 62 puntos base adicionales al Producto Interno Bruto (PIB) real -contemplando efectos tanto directos como indirectos-, lo que ya está incorporado en su pronóstico de crecimiento de 1.8% para todo el 2026.

El documento destacó que el impulso se concentraría en la inversión, el consumo y el turismo, además de que será especialmente relevante para las ciudades sede y sectores específicos, y se materializará principalmente entre junio y julio.

En materia de precios, Banorte anticipó presiones puntuales y, en su mayoría, transitorias.

Inversión, consumo y turismo

Respecto al impulso en la inversión por este evento, Banorte espera que la contribución del sector sea de entre 15 a 25 puntos base -de los 42 a 62 totales-.

Dicho efecto, estaría concentrado en las tres sedes mundialistas mexicanas que son: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“En este rubro estamos tomando en cuenta múltiples obras que se continuarán desarrollando este año y que incluyen desde la remodelación o actualización en los tres estadios, hasta trabajos de conectividad y movilidad en cada ciudad y que se extienden también a otros puntos del país”, expuso.

Por otra parte, la institución detalló que el efecto combinado del consumo privado y el turismo, explican entre 27 a 37 puntos base que restan del total.

“Es importante mencionar que estamos considerando un impacto en la movilidad que no solamente incluye a turistas extranjeros, sino también a muchos mexicanos que se desplazarán a las distintas sedes -no sólo limitándose a los partidos-. También contemplamos una serie de actividades en torno a la fiesta mundialistas, tanto de índole público -fan fests y celebraciones-, como privado -asistencia a restaurantes, reuniones con familia y amigos-”, puntualizó.

Asimismo, el análisis de Banorte expuso que la evidencia estadística sugiere un efecto positivo, aunque acotado, en varias categorías del consumo en diversos bienes y servicios.

Afectaciones a la inflación

El documento resaltó que, de acuerdo con estimaciones de la institución, el evento tendrá afectaciones en diversas categorías de la inflación, aunque precisó que la gran mayoría serán transitorias e impactarían a bienes como los alimentos procesados -principalmente a través de botanas y bebidas alcohólicas y no alcohólicas-, las mercancías -celulares, televisiones y artículos deportivos-, y servicios turísticos -tarifas aéreas y hoteles-, debido a un choque positivo a la demanda por el evento.

“Sin embargo, también creemos que se materializarán distorsiones no transitorias, específicamente en rubros como restaurantes y similares, donde los aumentos en precios antes o durante el mundial, no se revertirán por completo tras su conclusión”, puntualizó.

En este sentido, el área de análisis económico de Banorte pronosticó que la inflación finalizará el año en 4.4 por ciento, aunque aclaró que la trayectoria contempla una aceleración principalmente entre los meses de junio y julio debido al evento deportivo.