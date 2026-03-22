De la Fuente, un canciller que viaja poco al exterior

Durante su gestión al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el canciller Juan Ramón de la Fuente ha realizado al menos 20 comisiones internacionales en seis países: Estados Unidos, Brasil, Canadá, China, Colombia y Honduras. Su agenda ha estado centrada en foros multilaterales, cooperación regional y atención consular.

En su segundo año al frente de la cancillería, el funcionario ha efectuado seis viajes al extranjero. El más reciente fue a Bogotá, donde participó en la X Cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC y el Foro de Alto Nivel CELAC-África.

En febrero, acudió a Washington D. C. para participar en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, convocada por el Departamento de Estado. En noviembre, viajó a Ontario, Canadá, para asistir al encuentro de ministros de Relaciones Exteriores del G7.

Ese mismo mes estuvo en Santa Marta, donde participó en la IV Cumbre CELAC-Unión Europea, y realizó una gira de trabajo por Washington y Nueva York para supervisar labores consulares y sostener reuniones bilaterales, incluidas conversaciones con autoridades estadounidenses sobre cooperación en materia de seguridad.

Durante su primer año, De la Fuente mantuvo una agenda internacional más amplia, con participaciones en foros multilaterales clave. Asistió al 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, así como a la cumbre de líderes de los BRICS en Río de Janeiro.

También participó en la reunión ministerial del Foro China-CELAC en Beijing y en la cumbre regional celebrada en Tegucigalpa. En el ámbito hemisférico, encabezó la delegación mexicana en la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.

De manera paralela, desplegó una intensa actividad en Estados Unidos, con visitas a ciudades como Los Ángeles, Chicago, El Paso, Dallas y Phoenix, donde supervisó la red consular y reforzó la atención a la comunidad mexicana.

Además, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre del G20 celebrada en Brasil y sostuvo encuentros con autoridades locales y estatales en entidades como Nuevo México y Arizona, enfocados en fortalecer la relación bilateral y la protección de connacionales.

Visitas de trabajo

Su antecesora Alicia Bárcena, quien encabezó la SRE del 3 de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2024, realizó 29 comisiones al exterior en 13 países, entre ellos Estados Unidos, Chile, Guatemala, Suiza, Venezuela, Cuba, China, Corea del Sur, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Brasil, Colombia y Bélgica.

Marcelo Ebrard, canciller del 1 de diciembre de 2018 al 12 de junio de 2023, visitó 25 países y realizó al menos 53 giras de trabajo.

En tanto, Luis Videgaray, titular de la SRE del 4 de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2018, efectuó al menos 85 viajes internacionales a 24 países. Viajó frecuentemente a Washington para renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Claudia Ruiz Massieu, quien ocupó el cargo del 27 de agosto de 2015 al 4 de enero de 2017, realizó al menos 45 viajes a 21 países.

Finalmente, José Antonio Meade, canciller entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, llevó a cabo 54 viajes internacionales a 26 países, con una agenda que incluyó Europa, Japón y una gira por Medio Oriente.