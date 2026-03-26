Empresas enfrentarán multas y suspensión por incumplimiento de reforma aduanera: Deloitte

Guadalajara, Jal. A cinco días de que entre en vigor la reforma a la Ley Aduanera, el próximo 1 de abril, las empresas en México enfrentan un reto operativo y de cumplimiento que podría derivar en multas significativas e incluso en la suspensión de operaciones por parte de la autoridad tributaria federal.

De acuerdo con Manuel Muñiz, socio de Comercio Exterior y Aduanas de Deloitte México, el cambio regulatorio tiene como eje central fortalecer la fiscalización del valor en aduana declarado en las importaciones, en un contexto donde los aranceles han cobrado mayor relevancia.

"Esto no era relevante porque en el mundo del comercio exterior, los aranceles tendían a ser cero; es decir, no había tema de aranceles. Era muy bajo el arancel que se pagaba sobre el valor que se declara y entonces, realmente no había un impacto importante en el valor en la aduana, pero ahora sí es muy importante porque la geopolítica o las políticas exteriores en materia de comercio internacional han cambiado y ahora sí tenemos aranceles", comentó Muñiz en entrevista con El Economista.

La reforma introduce la obligación de transmitir la Manifestación de Valor Electrónica (MVE) por cada operación de importación, lo que implica reportar no solo datos básicos de la mercancía, sino también sustento documental detallado: contratos, términos de pago, Incoterms, gastos incrementables y condiciones comerciales, entre otros.

Solución integral

Ante este nuevo entorno, el especialista advirtió que las empresas no deben limitarse a implementar herramientas tecnológicas para cumplir con el envío de información (transmisión), sino adoptar una “Solución de Principio a Fin” basada en cuatro ejes fundamentales.

El primero consiste en dar materialidad a las operaciones; es decir, formalizar relaciones comerciales con proveedores mediante contratos claros y metodologías definidas para determinar el valor en aduana.

El segundo bloque se enfoca en la trazabilidad, mediante procesos, tecnología y controles que permitan identificar el origen de cada dato reportado.

El tercero implica la validación de la información antes de su envío, asegurando consistencia entre las condiciones comerciales y lo declarado.

Finalmente, el cuarto eje es la transmisión electrónica de los datos, que representa solo la última etapa del proceso.

Advierte riesgos

El directivo de Deloitte enfatizó que el nuevo esquema no solo implica ajustes administrativos, sino un cambio estructural en la forma en que las compañías deben documentar, sustentar y transmitir la información de sus operaciones de comercio exterior.

Advirtió que el impacto económico puede ser significativo, con sanciones que van de 2,600 a 120,000 pesos por pedimento, aunado a posibles contingentes colaterales como suspensión en el padrón de importadores, cancelaciones de programas de comercio exterior como IMMEX o certificación de IVA.

“Pero el impacto de negocio es básicamente un paro operativo y por lo tanto la continuidad del negocio, que muchas veces sale más caro lo que pierdes por detener el negocio que las multas multimillonarias que te pueden poner por haber hecho algo incorrecto o no haber cumplido con algo. Entonces, lo que está en riesgo hoy es la misma existencia del negocio", subrayó Manuel Muñiz.

Riesgo generalizado

De acuerdo con el socio de Comercio Exterior y Aduanas de Deloitte, a diferencia de otros cambios regulatorios, esta reforma tendrá un alcance transversal. Todas las empresas importadoras, sin importar su tamaño, sector o ubicación, estarán obligadas a cumplir con los nuevos lineamientos.

“Es un tema generalizado que impacta a todas las empresas de todas las regiones, de todos los sectores, no hay exenciones, es generalizado. Porque siempre escuchamos que un segmento o un sector de la industria en materia de comercio exterior no les va a aplicar; esta vez es de aplicación general a todos los importadores", expresó.

No obstante, el riesgo se intensifica en regiones con alta actividad de comercio exterior, como la frontera norte, incluyendo plazas clave como Nuevo Laredo y Tijuana, así como en polos logísticos estratégicos del país.

Entre estos, destacan Jalisco y puertos de alto volumen como Manzanillo, Veracruz y Ensenada, además de nodos logísticos relevantes como la aduana de Pantaco en la Ciudad de México.

Descarta prórrogas

Según Muñiz, el panorama es aún más apremiante debido a no se prevén prórrogas. Las empresas que no se hayan preparado deberán comenzar a operar bajo presión y asumiendo riesgos desde el primer día.

“Si ya no te preparaste vas a tener que empezar a cumplir sobre las rodillas, o sea, vas a empezar a operar asumiendo riesgos. Lo importante es que puedas implementar esta Solución de Principio a Fin para empezar a disminuir y eliminar los riesgos, y establecer un proceso de trabajo interno que te permita jalar la información y los datos correctos de las fuentes correctas, convertirlas en el formulario correcto para transmitirlo a nivel sistemático, automatizado y de manera consistente en todas las operaciones de importación", puntualizó.

Cumplimiento superficial

Uno de los principales errores que están cometiendo las empresas, según Deloitte, es asumir que el cumplimiento se limita a la transmisión electrónica de datos.

El directivo alertó que el uso de soluciones tecnológicas o intermediarios, como agentes aduanales, no garantiza el cumplimiento si no existe respaldo documental sólido.

"Porque si una empresa se queda tranquila con que ya lo logré transmitir, pero no hizo el trabajo de cancha o el trabajo de campo inicial, te vas a dar cuenta que dos años después no tenías materialidad, transmitiste todo y entonces lo único que hiciste fue sumarle multas por cada transacción, porque no tienes los documentos", abundó.

Ante este escenario, la recomendación del especialista es implementar un modelo de cumplimiento integral que abarque desde la generación de la información hasta su transmisión, asegurando control total sobre los procesos.