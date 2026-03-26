Puebla prevé derrama de 350 millones de pesos por Semana Santa; esperan a más de 170,000 visitantes

Puebla, Pue. La Semana Santa en Puebla dejará 350 millones de pesos en derrama económica por la llegada de 170,000 turistas, lo que representa aumentos del 15 y 10%, respectivamente, comparado con el 2025. Asimismo, se prevé una ocupación hotelera del 95%, del jueves al sábado.

Jaime Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo municipal, indicó que será la primera gran temporada para los prestadores de servicios turísticos, tras “la cuesta de enero”.

Mencionó que los hoteles reportaron que desde hace dos semanas tienen reservaciones casi al 100%, de familias provenientes del sur-sureste y centro del país, quienes llegan para participar o presenciar la mega procesión, con motivo del Viernes Santo, que participan alrededor de 100,000 personas solo ese día.

Contó que esta fecha resulta importante para ese sector, porque en enero y febrero hay baja ocupación de habitaciones y Semana Santa es la primera temporada fuerte del año para mejorar la actividad.

Recordó que en la temporada pasada, la ocupación hotelera fue del 70%, por lo que en este año con la promoción se tiene una mejor expectativa en turismo.

Mejora estadía promedio

Oropeza Casas indicó que también se prevé una estadía promedio de 2 noches, cifra que mejoró desde el año pasado, ya que los hoteleros están ofreciendo promociones.

Asimismo, llamó a los ciudadanos a aprovechar la oferta gastronómica de la capital poblana, ya que se tendrá una variedad de platillos de producto del mar que ofrecen los restaurantes para esta época del año.

El funcionario municipal dijo que tan solo los viernes se da un incremento de más del 50% de las ventas, por lo que invitó a los poblanos y turistas a visitar estos comercios y consumir alguno de los productos del mar que se preparan.

Ahondó que durante esta temporada de Semana Santa se tendrán diversas actividades recreativas y culturales para todo Puebla y que los turistas disfruten de las mismas, y posicionar a la Angelópolis como un destino ideal para disfrutar de la tradición religiosa.

Destacó que Semana Santa es importante para los restaurantes de mariscos, ya que por la cuaresma muchas personas acuden a disfrutar de los platillos que se preparan en este tipo de establecimientos.

“Tan solo los viernes se da un incremento de más del 50% de las ventas, por lo que invito a los poblanos y turistas a visitar estos comercios y consumir algunos de los productos del mar”, contó.