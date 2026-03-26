Morelos anuncia bolsa de 80 millones de pesos para incentivos cinematográficos

El gobierno de Morelos anunció la entrada en vigor de la nueva Ley de Filmaciones que establece un fideicomiso público con un fondo inicial de 80 millones de pesos para incentivar la industria audiovisual.

Los 80 millones de pesos que integran el Fondo en Materia Fílmica del Estado de Morelos provienen del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), un instrumento financiero público que opera con los recursos captados a través del 3% de Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, que realizan los empresarios del estado explicó la gobernadora Margarita González Saravia.

La nueva Ley de Filmaciones establece además que anualmente Fidecomp deberá transferir al fondo cinematográfico una cantidad no menor al 10% del total de sus recursos, conforme a la disponibilidad financiera, para garantizar una fuente permanente de financiamiento para el incentivo, sin depender de asignaciones anuales sujetas a la negociación presupuestal.

El Fondo operará con un esquema de cash rebate (reembolso) en formato de ventanilla abierta, conforme a los lineamientos que apruebe su Comité Técnico, la ley establece que los incentivos económicos están condicionados al gasto local comprobado dentro del territorio de Morelos con personas físicas o morales que tengan domicilio fiscal en el estado.

El porcentaje de reembolso varía según el tipo de gasto, con 30% en gastos directos de servicios audiovisuales y 20% en gastos de logística, la ley fija mínimos de inversión para acceder al estímulo y máximos de retorno.

No todo es manufactura

“De la evaluación que hicimos cuando entró el gobierno, de cuáles son los posibles sectores de la economía de México que pueden crecer más, que nos pueden dar empleos mejor remunerados y que le conviene al país tener, uno de esos sectores importantísimos es lo que está en torno a la industria audiovisual”, explicó, Marcelo Ebrard titular de la Secretaría de Economía (SE).

Morelos tiene ventajas para desarrollar esta industria, como su proximidad a la Ciudad de México, clima, tradición cinematográfica, y las instituciones educativas “que están a bordo de este esfuerzo, así como los inversionistas también presentes el día de hoy”.

En 2025 la industria generó aproximadamente 636 empleos directos en el estado, con los 80 millones del fondo más la política integral anunciada, esos empleos podrían multiplicarse por tres o cuatro veces, “será la actividad que más empleos va a generar junto con el turismo, empleos bien pagados y son muchísimos”, aseguró.

“Lo que queremos también promover es que los servicios se consuman aquí, catering y hospedaje, porque eso es lo que nos da una derrama mucho mayor".

“No todos los estados vamos a industrializarnos, no todos tenemos las mismas especialidades, nuestro gobierno presenta 15 polos de desarrollo en el país. Morelos, por cierto, está ya en la siguiente etapa. Entonces, cada uno tiene una vocación. Hay grandes diferencias entre uno y otro”.

Inversión en infraestructura

Durante el Encuentro Cinematográfico de Morelos, se anunciaron dos proyectos de inversión privada, “estamos avanzando en la transformación del centro de convenciones Cuernavaca en lo que serán los Estudios Morelos, con 5 millones de dólares, el próximo año comenzamos la construcción” dijo Cuauhtémoc Alberto Ramírez de ETC Media Group.

A esto se suma el complejo de estudios cinematográficos y audiovisuales en la zona norte de Morelos, “es una inversión inicial cerca de 30 millones de dólares para foros, estudios, talleres, oficinas de producción, todo lo que son servicios, áreas de camerinos, catering, hotel y villas de hospedaje para equipo de producción”.