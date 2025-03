Jugadores de ATP reciben en Indian Wells 10% más que WTA

Indian Wells tiene a nueve tenistas Top 10 del ranking de la WTA y del ATP, pero esto no pesa en el prize money y este año ofrece diferentes cantidades de premios. Esto podría parecer lógico, pero la igualdad de pagos entre hombres y mujeres tuvo que pelearse desde la época de Serena Williams.

La WTA y la ATP tienen un plan para pagar por igual en los eventos de alto nivel – en los niveles 500 y 1000- para el 2027. La siguiente meta es que, para el 2033, todos los eventos de ambos Tours paguen por igual.

El premio total combinado para Indian Wells 2025 es de 19,387,080 dólares, y cada circuito (ATP y WTA) se repartió 9,693.540 dólares. Esto representó un aumento del 7.76 % con respecto a 2024. En 2025, el premio del campeón (ATP) se incrementó en un 9.19 % (1,100,000 dólares en 2024 frente a 1,201,125 dólares actuales), mientras que el pago de los perdedores de la primera ronda disminuyó en un -15.56 % (30,050 dólares en 2024 frente a 25,375 dólares en 2025). Mientras que la campeona tendrá 1,124.380. El finalista (ATP) recibirá 638,000 contra 597,000 para la subcampeona. En cuanto a los tenistas de menor ranking, se les dará 25,375 dólares, mientras que las mujeres recibirán 23,730. El ATP tiene un fondo de premios mayor que el de WTA. En 2023, por ejemplo, el fondo de premios total para todos los torneos de la ATP fue de 217.9 millones. En 2022, el fondo de premios de la WTA fue un 75 % menor y esto excluye los Grand Slams, en los que existe igualdad de pago.

Por muchos años la polémica se enfrasca en que, las fuerzas del mercado dictan los fondos de premios, que se obtienen de patrocinios, taquilla y derechos de transmisión, pero el LIV Golf derribó esta creencia porque empezó a pagar más que la PGA Tour previo a su acuerdo de transmisión con Fox Sports. LIV está respaldado por el Fondo de Inversión Pública Saudita.

Sin embargo, hay un contraste gigante. De acuerdo a un informe de Forbes del año pasado, 12 de las 20 mujeres con mayores ingresos en el deporte son tenistas. La polaca Iga Świątek fue la deportista mejor pagada del mundo en 2023, ganando más de 23 millones de dólares, que incluyen patrocinios además del dinero del premio.

La ex número uno del mundo Venus Williams fue y sigue ingresando del tenis. En el 2023 en una entrevista con la WTA.com comentó que utilizó su plataforma y su estatus como gran estrella del deporte para luchar por la igualdad salarial en los Grand Slams.

"Entonces, estaba jugando este torneo, Wimbledon. Estaba llegando a la final. Cada año tienen esta reunión con el Comité del Grand Slam. Es muy apropiado. Entras en esta sala, es una sala de juntas. Es un poco aburrido, para ser honesto, pero no dije eso. Pero entras, sirven té, es muy inglés. Hay muchas formalidades. Pedimos el mismo dinero en premios. Luego, unas semanas o meses después, cualquiera que fuera el plazo, simplemente decían que no. Fue año tras año tras año que esto sucedía. En ese momento, entré en esta sala y les pedí a todos que cerraran los ojos. Dije: 'Ahora que tienen los ojos cerrados, no saben si esa persona a su lado es un hombre o una mujer, pero el corazón de todos late de la misma manera. ¿Querrías que tu hija, tu hermana, tu madre, tu esposa o un ser querido que fuera mujer recibiera un salario menor? Luego me fui. No me quedé durante toda la reunión. Mucha gente piensa que eso tuvo un impacto. Muchas veces no se puede vencer a la verdad cuando defiendes lo que es correcto”.

WTA:

Puntos de clasificación y premios (dólares) de Indian Wells:

Primera ronda: 10 puntos | 23.760

Segunda ronda: 35 puntos | 35.260

Tercera ronda: 65 puntos | 60.400

Octavos de final: 120 puntos | 103.225

Cuartos de final: 215 puntos | 189.075

Semifinales: 390 puntos | 332.160

Finalista: 650 puntos | 597.890

Campeona: 1000 puntos | 1,124,380

ATP: (en dólares)