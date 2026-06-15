El precio del oro subió tras acuerdo entre Irán y EU

Los precios del oro subieron por tercera sesión consecutiva el lunes, a un máximo de más de una semana, después de que Irán y Estados Unidos anunciaron que habían acordado los términos para poner fin a su conflicto, una medida que atenuó las expectativas de subida de las tasas de interés.

El oro al contado ganó 2.6%, a 4,327.82 dólares por onza, tras alcanzar su nivel más alto desde el 5 de junio más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos avanzaron 2.7%, a 4,351.6 dólares.

El índice dólar bajó 0.2%, abaratando los metales cotizados en el billete verde para los tenedores de otras divisas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente del Parlamento iraní firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, según informó un funcionario estadounidense.

Informes previos de ambas partes indicaron que se firmará de manera oficial en una ceremonia en Ginebra el viernes.

“El mercado del oro está dejando atrás el conflicto y descontándolo en los precios. La noticia del acuerdo de paz hizo caer el rendimiento de los bonos del Tesoro, el dólar y el petróleo, que eran los mayores riesgos de inflación y entre activos”, afirmó Phillip Streible, de Blue Line Futures.

El oro se ha visto sometido a presión desde que comenzó el conflicto con Irán, ya que los altos precios de la energía y las preocupaciones por la inflación aumentaron las expectativas de alzas de tasas, lo que suele lastrar a los activos que no generan rendimiento.

La atención se centrará ahora en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 16 y 17 de junio, la primera del presidente Kevin Warsh al frente de la institución, mientras los mercados buscan pistas sobre las perspectivas de las tasas.

La plata al contado subió 3.1%, a 70.09 dólares por onza; el platino ganó 3.2%, a 1,772.85 dólares; y el paladio se disparó 4.9%, a 1,345.98 dólares.

Aluminio en mínimos

Los precios del aluminio cayeron el lunes a su nivel más bajo en más de dos meses, ya que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su guerra mejoró las perspectivas de suministro por parte de los productores del golfo Pérsico, aunque los transportistas seguían cautos respecto al tránsito por el Estrecho de Ormuz.

El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdió 5%, a 3,357 dólares por tonelada, su nivel más bajo desde el 27 de marzo, culminando su mayor caída intradía en cuatro años.

Los transportistas afirmaron que podría llevar semanas recuperar la confianza en la reanudación del tránsito por el Estrecho de Ormuz y que la navegación solo se reanudaría una vez que se garantice la seguridad.

El cobre en la LME ganó 0.3%, a 13,744 dólares la tonelada, tras alcanzar los 13,893.5 dólares, su máximo desde el 5 de junio, ya que la caída de los precios del petróleo alivió los temores de inflación..

En otros metales básicos, el zinc cedió 0.1%, a 3,578.5 dólares; el plomo subió 0.2%, a 1,968 dólares; el estaño avanzó 2.7%, a 55,200 dólares; y el níquel sumó 0.3%, a 17,870 dólares.