Acciones de SpaceX se dispararon por segundo día

Las acciones de la empresa aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, extendieron su ganancia por segundo día consecutivo el lunes, después de su debut en Bolsa el viernes pasado, cotizando cerca de los 192 dólares y elevando su ganancia de dos días a aproximadamente 42% por encima del precio de salida de 135 dólares establecido la semana pasada.

Este avance mantuvo la atención de los inversionistas en una creciente lista de fondos cotizados (ETF por sus siglas en inglés) apalancados creados en torno al nuevo símbolo bursátil.

Con la ganancia de 19.22% del viernes, el día de su salida al Nasdaq, SpaceX se convirtió en la séptima empresa más valiosa en Bolsa; sin embargo, con el aumento de 19.58% de este lunes, pasó al sexto lugar, con un valor de mercado de 2.5 billones de dólares.

Además, está cerca del gigante del comercio electrónico Amazon, que tiene un valor de capitalización de 2.6 billones de dólares, según el portal Companiesmarketcap.com.

La empresa de Elon Musk, comenzó a cotizar el 12 de junio a 135 dólares por acción, recaudando 75,000 millones de dólares en la mayor Oferta Pública Inicial registrada hasta la fecha.

La operación, liderada por Goldman Sachs, atrajo pedidos por 250,000 millones de dólares y se cerró con una sobredemanda tres veces y media antes de la fijación de precios.

Superó el récord anterior, la salida a Bolsa de Saudi Aramco en 2019 por 29,400 millones de dólares, en dos veces y media.

Con su salida a Bolsa SpaceX estableció nuevos récords para los inversionistas minoristas.

En una entrevista con CNBC, Leif Abraham , codirector ejecutivo de la plataforma financiera Public, dijo que el primer día de cotización de SpaceX fue algo nunca antes visto en su plataforma.

“Su valor fue 533% superior al de la segunda acción más negociada ese día (viernes), que fue NVIDIA en nuestra aplicación”, dijo Abraham. “Si sumamos NVIDIA, Apple , Microsoft, Tesla, Meta y Google, aún así se negoció más”.

Euforia desmedida

Felipe Mendoza, analista de Mercados en EBC Financial Group dijo que la OPI de SpaceX en el Nasdaq el viernes se ha consolidado como uno de los acontecimientos financieros más relevantes de la historia bursátil.

Lejos de enfriarse, explicó, el lunes la acción amplió sus ganancias al subir otro 19.60%, situando el precio por acción en los 192.50 dólares. “Con ello, SpaceX se ha coronado como la sexta corporación cotizada más valiosa, superando con creces los 1.5 billones de dólares que suman de manera combinada las demás firmas del sector aeroespacial del índice S&P 500”.

Comentó que la magnitud de este valor de mercado no responde de forma exclusiva a las capacidades tradicionales de la firma en la fabricación y lanzamiento de cohetes, muchos atribuyen más del 70% de la valoración de SpaceX al denominado efecto IA y Starlink; “es decir, a las enormes expectativas de rentabilidad puestas en su constelación de internet satelital y sus futuros desarrollos en IA premiando la visión estratégica de gigantes tecnológicos que apostaron por la firma en etapas sumamente tempranas”.

Consideró que el comportamiento inicial de SpaceX refleja una euforia de mercado impulsada por factores psicológicos, especulativos pero también fundamentales en esta etapa.

“Si bien la opulencia de sus ingresos por conectividad satelital y contratos gubernamentales es innegable, históricamente las grandes OPIs suelen experimentar periodos de fuerte corrección en las semanas posteriores a su debut, una vez que el furor del inversionista minorista se modera y el volumen se normaliza”, señaló.