Venezuela eleva a 1,719 la cifra de muertos por los terremotos

Al menos 1,719 personas han muerto y más de 5,000 resultaron heridas por los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, informó este lunes el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.

"La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1,719", dijo Rodríguez al leer el parte diario oficial. También reportó 5,034 heridos. Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50,000 desaparecidos.

Desde que ocurrieron los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, con apenas segundos de diferencia entre uno y otro, se han registrado 609 réplicas, indicó Rodríguez.

La réplica más fuerte ocurrió este lunes a las 07:01, de magnitud 4.2. Aunque causó nerviosismo en la población, Rodríguez descartó que haya habido alguna afectación por ella.

Al menos 855 edificios sufrieron daños por los terremotos, que golpearon especialmente al estado de La Guaira y a Caracas. Al menos 189 sufrieron colapso total, según el parte oficial.