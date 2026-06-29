¿Poner Impuesto al tamaño de los autos? por qué son cada vez más grandes y a qué problemas nos lleva

Para nadie es sorpresa que cada vez que una marca presenta una nueva generación de alguno de sus modelos, lo anuncia con bombo y platillo: ahora es más grande, ya sea en longitud, anchura o espacio interior. Y aunque esos cambios suelen ser bien recibidos, traen consigo problemas que apenas empezamos a dimensionar.

¿Por qué los autos son cada vez más grandes?

Crecimiento de los autos en los últimos añosT&E

El estudio proviene del grupo activista europeo Transport & Environment (T&E), que asegura que la expansión de las dimensiones vehiculares que vemos año con año —y generación con generación— traerá problemas graves a las ciudades, no solo de Europa sino de todo el mundo.

Los investigadores calcularon que las medidas de los autos nuevos crecen en promedio 1.2 cm de largo y 0.5 cm de alto al año. La altura de los cofres aumenta al mismo ritmo: alrededor de 0.5 cm anuales con cada nueva generación.

Menos lugares de estacionamiento en las ciudades

Reducción de lugares de estacionamientoT&E

Con esa tendencia, los investigadores estiman que para 2040 gran parte de las ciudades perderá entre el 8.5% y el 14% de los lugares de estacionamiento en la calle, ya que los cajones tendrán que ser cada vez más grandes para acomodar a los vehículos nuevos.

Autos más grandes, más riesgo para peatones

Crecimiento en la altura de los cofresT&E

La seguridad es otro problema. Con autos cada vez más grandes y altos, los puntos ciegos también crecen, por lo que peatones, ciclistas y, sobre todo, niños corren mayor riesgo de no ser vistos y ser atropellados.

Esta afirmación se sustenta en un estudio realizado en Estados Unidos que comprueba que los autos con cofres más altos pueden aumentar el riesgo de muerte de los peatones hasta en un 22% en caso de atropellamiento: además de la baja visibilidad, esos frentes más altos golpean por encima del centro de gravedad de las personas. Dañando órganos vitales y en vez de lanzar a la persona sobre el cofre, los proyectan o terminan bajo el auto.

Más peso, más consumo de energía

Otro factor clave es el consumo de energía. El crecimiento en dimensiones suele venir acompañado de un aumento de peso, por lo que los autos requieren más energía para moverse. Ya sean de gasolina o eléctricos, ese peso extra implicaría crear redes más capaces para sostener tanto consumo. T&E estima que, de seguir la tendencia, en 2040 se necesitarán hasta 22.5 terawatts adicionales para satisfacer esa demanda.

¿Qué soluciones proponen contra el tamaño de los autos?

T&E propone, en primera instancia, un acuerdo entre gobiernos y marcas para fijar un estándar de dimensiones para todos los autos:

Cofres que no rebasen los 85 cm de altura

Anchura que no sobrepase los 1.92 metros

Impuestos acordes a las dimensiones del vehículo principalmente sobre la longitud.

Incluso plantean tarifas de estacionamiento más altas para los autos más grandes y una reducción de impuestos para los más pequeños.