Corte Suprema de EU permite contar votos por correo después del día de la elección

La Corte Suprema de Estados Unidos, en un revés para el presidente Donald Trump, confirmó este lunes una ley estatal que permite contar los votos por correo recibidos después del día de la elección

En una decisión de 5 a 4, el máximo tribunal, de mayoría conservadora, rechazó una impugnación republicana a una ley del estado de Misisipi que permite contabilizar las boletas enviadas por correo si tienen matasellos del día de la elección y llegan dentro de los cinco días hábiles posteriores a esa jornada.

El republicano Trump es un crítico abierto del voto por correo, que según él contribuyó a su derrota en 2020 frente al demócrata Joe Biden, algo que no pudo probar ante los tribunales.

En marzo firmó una orden ejecutiva para tratar de endurecer las restricciones al sufragio por correspondencia, pero fue bloqueada por tribunales inferiores.

En una publicación en Truth Social, Trump calificó el fallo de la Corte Suprema como una "pérdida tremenda" para los "derechos de los votantes".

El caso del lunes se refería a una impugnación a la ley de Misisipi presentada por el Comité Nacional Republicano (RNC). Unos 30 estados autorizan el conteo de las boletas de ciertos votantes ausentes recibidas después del día de la elección.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett, ambos conservadores, se unieron a los tres magistrados progresistas en la votación para mantener en vigor la ley de Misisipi.

"La ley federal dicta cuándo deben emitirse las boletas; la ley estatal rige cuándo deben ser recibidas", dijo Barrett, autora de la opinión de la mayoría.

"Las leyes federales sobre el día de las elecciones no impiden que Misisipi cuente las boletas de voto ausente con matasellos del día de las elecciones pero recibidas hasta cinco días después", escribió Barrett.

"Nada en las leyes federales sobre el día de las elecciones exige que las boletas sean recibidas en la fecha de la elección", añadió.

Los demócratas tienden a usar el voto por correo más que los republicanos, y esta práctica se generalizó aún más durante la pandemia del coronavirus.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, celebró la decisión de la Corte Suprema.

"La participación en la democracia nunca debe estar limitada, ni por tu raza, ni por el lugar donde vives, ni por la forma en que votas", dijo Schumer en un comunicado.