Municipio de Querétaro recibió la Escoba de Platino 2026

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, anunció que el Municipio recibió la Escoba de Platino 2026, un reconocimiento internacional otorgado durante el Foro de las Ciudades, celebrado en Madrid, España, por el proyecto “Orden y Futuro: Modelo Integral de Gestión Ambiental”, que consiste en una estrategia que integra acciones concretas para construir una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.

Entre los principales logros de este proyecto destacan la instalación de más de 10 mil nuevas luminarias, que incorporan por primera vez tecnología LED solar; el fortalecimiento de la capacidad operativa con nuevas barredoras mecánicas y equipos hidroneumáticos especializados; la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Rastro Municipal; y la consolidación de una visión ambiental con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente.

Además, el Municipio de Querétaro ha impulsado una gestión más eficiente de los residuos mediante acciones de economía circular que permitieron recuperar 135 toneladas de residuos electrónicos y siete toneladas de pilas, con lo que se evitó la emisión de aproximadamente 175 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

“Este premio reconoce la labor de un gran equipo de trabajo, que todos los días lucha por tener la mejor ciudad del país, una ciudad ordenada, limpia y con visión de futuro. Este reconocimiento es el resultado del trabajo del equipo de servicios públicos municipales y todas las dependencias del gobierno, pero también de todos ustedes, los ciudadanos que hacen equipo con nosotros por tener la ciudad más bonita para vivir”, expresó el alcalde.

Finalmente, Felifer Macías expresó que este premio llena de orgullo al municipio y confirma que se avanza por el camino correcto, pero también representa el compromiso de seguir haciendo las cosas bien.