Accidente de avioneta de paracaidismo deja 12 muertos en Misuri, centro de Estados Unidos

Una avioneta utilizada para paracaidismo se estrelló el domingo en el estado de Misuri, en el centro de Estados Unidos, y causó la muerte de las 12 personas que iban a bordo, dijeron las autoridades.

El accidente ocurrió cerca del aeropuerto Butler Memorial, a unos 95 kilómetros al sur de Kansas City, señaló Dennis Jacobs, director de la agencia de gestión de emergencias del condado de Bates.

La avioneta privada, que transportaba a 11 paracaidistas y a un piloto, dio la vuelta por razones desconocidas tras despegar hacia las 11H30 locales (16H30 GMT) y se estrelló cerca de una autopista, lo que llevó a las autoridades a cerrar ambos tramos de la vía, indicaron medios locales.

El sheriff Chad Anderson descartó en una conferencia de prensa que las autoridades relacionaran el accidente con terrorismo o crimen. Kansas City es la sede de varios partidos de la Copa Mundo.

"Para todos los efectos, (esto) parece ser un accidente", dijo Anderson.

Agregó que se desconocía quien era el dueño de la avioneta y cuál era la empresa de paracaidismo involucrada.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó el accidente y la cifra de muertos, además identificó la aeronave como una Pacific Aerospace P750, una avioneta de un solo motor diseñada y fabricada en Nueva Zelanda.

La FAA dijo que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte liderará la investigación sobre el accidente.