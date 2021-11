“¡Garbiñe, hermana, ya eres mexicana!”, coreaba un sector de aficionados en el Centro Panamericano de Tenis de Guadalajara tras la frenética victoria de Garbiñe Muguruza sobre Anett Kontaveit (6-4 y 6-4) la noche del domingo en el último cotejo del Round Robin de las WTA Finals 2021.

Para Muguruza, afrontar el torneo más importante de fin de temporada de la WTA en México “es algo personal, porque es prácticamente una vez en la vida que lo vas a vivir aquí”, y lo demostró al final de su partido al ponerse la camiseta de la selección mexicana de futbol y celebrar con los más de 5,000 asistentes a la arena. No era para menos, la gente apapachaba su triunfo porque le garantizó el pase a las semifinales del torneo.

El WTA Tour está viviendo un cierre de año de fiesta latina gracias al peculiar sazón de la fiebre mexicana. Los aficionados no sólo se hicieron sentir en calor con Muguruza, sino también con su rival, a quien gritaban “¡vamos, Anett!”, y más temprano también con la checa Karolina Pliskova, aunque esta última ya quedó eliminada de semifinales.

Así fue el cierre de fase regular en el grupo Teotihuacán de las WTA Finals 2021, en las que la estonia de 25 años, Kontaveit, ya tenía segura su clasificación como líder, pero Muguruza debía vencerla para avanzar como segunda. La española lo logró y de paso cortó la racha invicta de 14 partidos de su rival.

Tras la jornada de singles del domingo quedó definido el primer choque de semifinales en Guadalajara, que será el martes por la tarde (14:00 horas del centro de México) entre Garbiñe Muguruza y Paula Badosa. Se trata de la primera vez que dos españolas se enfrentan en semifinales y, por tanto, se ha asegurado que habrá 50% de presencia ibérica en la gran final.

Por su parte, Anett Kontaveit espera rival entre la griega Maria Sakkari y la bielorrusa Aryna Sabalenka, quienes verán acción en la última jornada del grupo Chichén Itzá, que se celebrará el lunes. Para la estonia es una posibilidad de revertir los deslices que le hicieron caer ante Muguruza y seguir haciendo historia.

He tenido un fin de año increíble. Me he sentido muy bien en la cancha la mayoría de los días. Estoy emocionada por otro desafío, emocionada de volver a la cancha mañana y pensar en las cosas que salieron mal hoy, solo jugar un mejor partido en las semifinales”, mencionó Kontaveit tras la jornada del domingo.

Aunque ella y Karolina Pliskova recibieron el calor del público tapatío, la más consentida fue sin duda Garbiñe Muguruza, quien enfrenta sus segundas semifinales de este torneo tras las conseguidas en 2015, pero ahora con una perspectiva diferente impulsada por el calor latinoamericano.

“El ambiente latinoamericano, el aire, la gente, la multitud, todo me gusta de aquí. Me siento tan en casa y bienvenida, la gente es muy buena conmigo, supongo que eso se nota en mi tenis, no lo sé. Es muy especial para mí, esta es una oportunidad única para mí de jugar las Finales aquí. Estoy extremadamente motivada”, dijo la española de 28 años.

Después de ser despedida entre interminables aplausos y una larga fila de niñas que la esperaba para una firma de autógrafos, Muguruza señaló a El Economista lo importante que es México para su rendimiento.

— ¿Qué le has dejado a México y qué te ha dejado México?

— “Yo creo que he dejado mi energía, mi ilusión, mi pasión por jugar y yo de México siempre me llevo una sensación buenísima de apoyo, cariño, desde el primer viaje que hice, aunque no fuera nadie, no fuera la jugadora que soy hoy, siempre he sido muy bien tratada y eso no lo olvidaré”.

— ¿Qué mensaje le dejas a las niñas mexicanas que te están viendo en este torneo?

— “Que qué bien que puedan venir, el mensaje al final es que se fijen en una jugadora como yo, que soñaba con jugar al tenis y empecé en Venezuela jugando, fue un largo recorrido, soñaba con conseguirlo y aquí estoy jugando el torneo más importante, los sueños se logran y ellas pueden fijarse en que soy ejemplo de ello, ejemplo de que sí se puede”.

Este lunes se definirán las semifinales tanto en singles como en dobles, aunque el partido entre las españolas Muguruza y Badosa ya está definido. Basta ver si la otra bandera en la gran final proviene de Estonia (Kontaveit), Bielorrusia (Sabalenka) o Grecia (Sakkari).