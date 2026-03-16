Norte de la península de Yucatán, con sequía anormal y severa

Cancún, QRoo.- La zona norte de Quintana Roo, específicamente los municipios de Benito Juárez (Cancún) y Lázaro Cárdenas están identificados por la Comisión Nacional del Agua como zonas con sequía anormal para este 2026.

Así se encuentran ubicados según el Monitoreo de Sequía en México, donde también aparece la zona norte del vecino estado Yucatán, específicamente los municipios de Tizimín, Río Lagartos y San Felipe, donde se muestran en la categoría de sequía extrema.

Aunque la dependencia anticipa que marzo y abril podrían registrar lluvias ligeramente por encima del promedio, advierte que el periodo más crítico se prevé a partir de mayo, cuando se espera un escenario más seco y con temperaturas elevadas.

Estas condiciones podrían afectar los suelos agrícolas y el sector ganadero, por lo que llamó a productores y autoridades a prepararse con anticipación.

La dependencia anunció que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y trabaja en coordinación con dependencias estatales para anticipar posibles afectaciones y emitir recomendaciones oportunas a los sectores productivos.

Además de la sequía, la dependencia alertó sobre la llegada de la canícula, un periodo caracterizado por calor intenso y disminución temporal de lluvias que suele presentarse entre junio y agosto.

Según la dependencia este fenómeno suele afectar con mayor intensidad a la región sureste del país, donde se registran altas temperaturas durante el verano. En 2025 el fenómeno se extendió durante alrededor de 70 días, aunque su comportamiento depende de las condiciones atmosféricas.

Pese ello, durante 2026 los niveles de sequía son bajos, con un 7.4% de superficie afectada en todo el país.

Según la Conagua, los niveles actuales de sequía en el país son el resultado de una muy activa temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, ya que ocho de estos sistemas, aunado al paso de 40 ondas tropicales y al Monzón de Norteamérica –o Monzón mexicano–, contribuyeron en la disminución de la sequía que, al 15 de mayo de dicho año, afectaba cerca del 49 % del territorio mexicano.