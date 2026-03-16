Entrega Armenta más de 11 mdp a fondo perdido para unidades nuevas de transporte público

⁠Estos apoyos corresponden a una primera bolsa de 50 mdp destinados para ese fin.

⁠Promueve Gobierno del Estado movilidad segura para la población.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de fortalecer la modernización del transporte público, con un monto de 11.8 millones de pesos el Gobierno del Estado de Puebla llevó a cabo la primera entrega de 39 apoyos económicos a fondo perdido, equivalentes al 20 por ciento del costo de la unidad, para su renovación.

Este beneficio está dirigido a mil 745 concesionarios y permisionarios que cumplieron en tiempo y forma con la Revista Vehicular, de ahí que el gobernador Alejandro Armenta Mier subrayó que su administración cuenta con un paquete de 50 millones de pesos para atender los puntos donde hay mayor carencia de transporte, tanto en el interior del estado como en Puebla capital.

Enfatizó que los 200 millones de pesos destinados para la modernización del transporte público está dirigido a quienes tienen hasta tres unidades y que cumplieron con la revista, pues no debe concentrarse la riqueza en un solo concesionario.

El gobernador recordó que durante décadas no hubo atención integral, debido a la corrupción y abuso del poder que existía en el sector, ya que mientras en su administración los trámites son gratuitos, durante décadas, la inversión que debían hacer los transportistas representaba un monto superior a 34 mil pesos por unidad.

El ejecutivo estatal exhortó a las y los permisionarios y concesionarios a denuciar cualquier irregularidad que enfrenten en su proceso de revista vehicular, con el objetivo de que sea investigada y en su caso sancionada.

Como parte del Programa Integral de Modernización y Reordenamiento del Transporte Público, la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, detalló que la inversión de 11 millones 810 mil 64 pesos destinada a la actualización de unidades, beneficiará a transportistas de los municipios de Puebla, Santo Tomás Hueyotlipan, Teteles de Ávila Castillo, Tecamachalco, Coxcatlán, Tehuacán, Tecali de Herrera, Huehuetlán El Grande, Huauchinango, Acatzingo, Quecholac, Huejotzingo, Teziutlán y Epatlán.

La inversión forma parte de la bolsa de 200 millones de pesos aprobada como apoyo a las y los transportistas poblanos, para impulsar la modernización del parque vehicular en todo el estado. “Esta decisión refleja el compromiso del gobernador con el fortalecimiento del transporte público y con brindar herramientas reales para que el sector pueda mejorar sus condiciones de trabajo y ofrecer un mejor servicio”, señaló Silvia Tanús.

El principal obstáculo al que se enfrentan los transportistas para renovar sus unidades es cubrir el enganche requerido para adquirir un nuevo vehículo, el cual generalmente corresponde al 20 por ciento del valor total. Esto se hace realidad al otorgarles este beneficio a fondo perdido, con montos que van desde los 59 mil 998 pesos hasta 554 mil pesos, según el tipo de vehículo.

El subsecretario de Transporte y Vías de Comunicación, Juan Manuel Vega Rayet, indicó que por más de 14 años el transporte estuvo olvidado, y con el impulso del gobernador Alejandro Armenta Mier, se trabaja con alternativas que favorezcan a las y los concesionarios, como los estímulos fiscales, con la finalidad de contar con unidades dignas y que otorguen seguridad y bienestar.

La concesionaria María Bustamante Castro, afirmó que el sector transportista no tenía políticas públicas efectivas; sin embargo, reconoció que la actual administración apostó por la modernización como una visión de movilidad digna. Señaló que durante años fue complicado acceder a créditos y las condiciones estaban fuera del alcance de muchos concesionarios. "El gobierno ha decidido caminar junto a los transportistas, al escuchar nuestras necesidades. Nos comprometemos a corresponder con trabajo, servicio de calidad y respeto a los usuarios", puntualizó.

Epifania Reyes, concesionaria de la Ruta M17, señaló que tras más de 20 años en el sector transportista reconoce que el apoyo del Gobierno del Estado representa un beneficio directo para los usuarios, ya que las nuevas unidades ofrecen mayor seguridad y un mejor funcionamiento mecánico. Asimismo, señaló que ha exhortado a sus choferes a cuidar las unidades y brindar un trato respetuoso a las personas usuarias.

Durante la entrega de apoyos, el gobernador Alejandro Armenta Mier conoció las nuevas unidades destinadas al transporte público y al servicio de taxi, vehículos que incorporan mejores condiciones de seguridad y operación. Con estas acciones se fortalece el sistema de movilidad, al tiempo de brindar herramientas a las y los concesionarias y permisionarios para mejorar sus condiciones de trabajo y la prestación del servicio.