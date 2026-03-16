Semana Santa dejará casi 10,000 millones de pesos en derrama para la Ciudad de México

Las actividades culturales, religiosas, turísticas y de entretenimiento relacionadas con la temporada vacacional de Semana Santa dejarán una derrama económica estimada de 9,926 millones de pesos en la capital del país, así lo estimó la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX).

Durante el periodo que comprende del 29 de marzo al 5 de abril se prevé que 105,000 unidades económicas se vean beneficiadas por el incremento en la actividad comercial y turística en la ciudad. En estos negocios laboran 703,000 personas, “cuya actividad contribuye al dinamismo económico y a la generación de empleo en la capital”.

La cifra incluye los 1,669 millones de pesos esperados durante el periodo de Cuaresma, lo que confirma la relevancia de esta temporada para la actividad económica local, particularmente para los sectores vinculados al comercio, servicios y turismo.

Los establecimientos con mayor actividad durante estas fechas serán hoteles, tiendas de autoservicio, restaurantes, centros departamentales, locales con venta de artículos religiosos, teatros, cines y distribuidores de pescado y mariscos

“Festividades como Semana Santa muestran la capacidad que tienen las empresas de la Ciudad de México para generar actividad económica, empleo y oportunidades. Cuando se fortalece el consumo en negocios formales, se fortalece también el desarrollo de la ciudad y el bienestar de miles de familias que dependen de estas actividades.” señaló Adal Ortiz Ávalos, presidente de Coparmex CDMX.

La cámara hizo un llamado a la ciudadanía para planificar sus compras y actividades con anticipación, y privilegiar el esparcimiento y la convivencia familiar durante este periodo.