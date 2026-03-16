La Enciclopedia Británica demanda a OpenAI por el entrenamiento de modelos IA

La Enciclopedia Británica y su filial Merriam-Webster demandaron a OpenAI ante un tribunal federal de Manhattan por presuntamente hacer un uso indebido de sus materiales de referencia para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

Britannica dijo en la demanda presentada el viernes que OpenAI, respaldada por Microsoft, usó sus artículos en línea y las entradas de su enciclopedia y diccionario para enseñar a su chatbot insignia, ChatGPT, a responder a las preguntas de los usuarios, y que "canibalizó" el tráfico web de Britannica con resúmenes de su contenido generados por IA.

"Nuestros modelos impulsan la innovación y se entrenan con datos de dominio público, basándose en el uso legítimo", dijo el lunes un portavoz de OpenAI en respuesta a la demanda.

Los portavoces y abogados de Britannica no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes.

El caso es una de las muchas demandas de gran envergadura presentadas por propietarios de derechos de autor, incluidos escritores y medios de comunicación, contra empresas tecnológicas por usar su material para entrenar sistemas de IA sin permiso.

Britannica presentó el año pasado una demanda relacionada contra la startup de inteligencia artificial Perplexity AI, que aún sigue en curso.

Las empresas de IA han argumentado que sus sistemas hacen un uso legítimo del contenido protegido por derechos de autor al transformarlo en algo nuevo.

La demanda de Britannica dice que OpenAI copió ilegalmente cerca de 100,000 de sus artículos para entrenar los modelos de lenguaje a gran escala. La demanda señala que ChatGPT produce copias "casi literales" de las entradas de la enciclopedia de Britannica, definiciones de diccionario y otros contenidos, desviando a los usuarios que, de otro modo, visitarían sus sitios web.

Britannica solicitó una indemnización por daños y perjuicios de cuantía indeterminada y una orden judicial que impida la supuesta infracción.