El Salvador está provocando la desaparición forzada de ciudadanos deportados de EU, dice HRW

El Salvador ha sometido a algunos de sus ciudadanos deportados de Estados Unidos a desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias sin revelar su paradero ni ponerlos a disposición de un juez, según un informe publicado el lunes por Human Rights Watch.

Según la organización de derechos humanos de Nueva York, los 11 desaparecidos eran parte de los más de 9,000 salvadoreños deportados desde principios de enero de 2025 bajo el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Estados Unidos debería dejar de arrojar a las personas al agujero negro del sistema penitenciario de El Salvador", dijo la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus.

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley de tiempos de guerra poco usada, para deportar a inmigrantes considerados un riesgo para la seguridad nacional sin el debido proceso.

Ni Estados Unidos ni El Salvador han presentado pruebas de que los salvadoreños detenidos sean miembros de pandillas, además de las afirmaciones de Estados Unidos de que algunos pertenecen a la pandilla MS-13, añadió Human Rights Watch.

El Gobierno de El Salvador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters sobre el informe de HRW.

Abogados y familiares negaron que los hombres tuvieran vínculos con pandillas y dijeron que a menudo se les ocultaba el paradero de los detenidos.

Human Rights Watch entrevistó a 20 familiares y abogados de 11 salvadoreños deportados entre mediados de marzo y mediados de octubre de 2025 y detenidos inmediatamente, y constató que a ninguno se le había llevado ante un juez ni se le había permitido contactar con su familia.

Algunas de las 11 personas afectadas fueron enviadas a El Salvador en marzo de 2025 junto con 252 venezolanos y recluidas en un centro de internamiento de máxima seguridad conocido como CECOT, según el informe.