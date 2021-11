Un día que cuesta hasta 15,000 pesos, pero que se queda en la mente para siempre. Así evalúan los aficionados su presencia en las WTA Finals de Guadalajara 2021, el evento de tenis que juntó a las ocho mejores jugadoras del mundo de singles y dobles en México por primera vez. La cita coincidió con el "puente" vacacional por el Día de la Revolución, que se adelantó entre el 12 y 15 de noviembre, permitiendo que los espectadores foráneos pudieran darse cita al menos en uno de los siete días totales del torneo.

“Cada familia puede decidir lo que va a invertir, habrá quienes vengan y compren todo y otros que nada más vengan a disfrutar los juegos que pagaron. Esto está muy bien organizado, son eventos que dan realce mundial a nuestro país, lo proyectan a nivel mundial, el negar este tipo de eventos y cerrar las puertas a inversiones extranjeras es un retroceso, esto tiene que seguir evolucionando”, mencionaron los miembros de la familia Valencia, originaria de Guadalajara y que asistió con un total de cinco personas durante el sábado y domingo de las WTA Finals.

Niñas y niños pagan boletos por igual. La inversión de la familia ascendió a poco más de 10,000 pesos, una cantidad que también pagaron otros aficionados procedentes de otras entidades, quienes aseguraron a este diario que no se endeudaron por asistir y que más bien es una experiencia que volverían a pagar por su calidad de única.

“Venimos de Guanajuato, sólo pudimos agarrar hoy (el domingo), sino, sí hubiésemos asistido a dos o tres días del torneo. En total somos cuatro, mi esposa y nuestros dos hijos. Ya con entradas, hospedaje, casetas y gasolina el gasto fue entre los 12,000 y 15,000 pesos, pero al final vale la pena, cada quien donde le gusta es donde le invierte, al final valió la pena y sí regresaría”, mencionó Jair Liñán, padre de una familia originaria de Salamanca, Guanajuato.

Para Saúl, otro padre de familia (tres miembros), esta cifra no fue un gasto, sino una inversión: “Con hotel y todo hemos invertido entre 10,000 y 15,000 pesos. Es una inversión porque nos gusta este deporte, mi hija lo juega también, no me quedo en deuda para nada, acomodamos nuestras finanzas de acuerdo a nuestras posibilidades y nos damos este gusto”.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la expectativa de derrama económica a través de las WTA Finals es de 450 millones de dólares, aunque cabe recalcar que ese dato proviene del último antecedente del torneo en China en 2019, con 100% de aforo, mientras que en Guadalajara se celebra con un 70% debido a las todavía permanentes restricciones por la pandemia.

Otro ejemplo de la movilidad que generó el evento fueron un grupo de amigos entrevistados por este diario, quienes viajaron desde Xalapa, Monterrey y la Ciudad de México solo para estar presentes los siete días del torneo; los jóvenes de entre 28 y 29 años sí vieron afectada su economía, pero aseguran que es una oportunidad irrepetible y que vale totalmente la pena.

“No fue un gasto pequeño, a mí sí me afectó, reponerlo me va a costar un poco, pero vale mucho la pena porque es un evento que probablemente no se va a repetir nunca en México. Están bien los protocolos, bien con los cubrebocas, geles, la revisión en la entrada para detectar objetos que no se permiten. Es un súper evento, es una inversión y esfuerzo, pero sí vale mucho la pena, Karolina Pliskova es mi favorita y para mí ya valió la pena esta experiencia porque pude hablarle y tomarme una foto con ella”, esboza con una sonrisa, Fabiola, joven originaria de Xalapa, Veracruz, a 796 kilómetros de distancia de Guadalajara.

Pliskova, Aryna Sabalenka y Giuliana Olmos fueron algunas de las tenistas que se detuvieron unos minutos entre la afición para repartir autógrafos y selfies durante la jornada del domingo, provocando que los niños corrieran tras de ellas a saludarlas.

“Pienso que este tipo de eventos podría ayudar a que los torneos de tenis que ya existen en México, como el de Monterrey o incluso el de Zapopan (ambos de nivel WTA 250), pudieran subir de categoría, porque las jugadoras han comentado que se sienten a gusto y creo que es un punto importante a tomar en cuenta, además de que dicen sentirse muy queridas por el público mexicano”, agrega la joven aficionada veracruzana.

Desde una óptica de padre de familia, la presencia de las WTA Finals debería ser un parteaguas para potenciar la presencia del tenis en el país y seguir captando más talento infantil.

“Son oportunidades para que las niñas se interesen más por seguir practicando en torneos locales. Esta es la manera de jalar a más gente al deporte, que es un deporte muy bonito y se practica poco aquí en México, quisiéramos que fuera más popular y accesible, pero no hay la cantidad de espacios que se necesitan como en otros países. México apenas está en la evolución para llegar hacia allá con este tipo de eventos, para que en unos años el país pueda tener de los mejores jugadores del mundo. Falta difusión y apoyo económico”, comentó un miembro de la familia Valencia, cuyas tres hijas practican tenis.

Cabe señalar que el precio promedio de un boleto para las WTA Finals de Guadalajara es de 1,695 pesos, incluyendo dos jornadas de partidos de singles y dos más de dobles desde el inicio el miércoles 10 de noviembre hasta el cierre de la ronda de grupos el lunes 15.

El evento también cuenta con diversas activaciones de marcas como Akron, Tucané y Wilson, así como música en vivo y figuras alusivas al tenis para tomarse fotografías, además del ingrediente de ver a las estrellas en entrenamientos al aire libre.

kg