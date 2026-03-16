Cox y Goldman Sachs sellan compra de Iberdrola México por 3,600 millones de euros

Cox, empresa española líder en el sector de energía, cerró la estructura de financiamiento para adquirir el negocio de Iberdrola en México en una operación valuada en 3,600 millones de euros (4,200 millones de dólares) que cuenta con el respaldo del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs.

El banco de inversión de Wall Street además de participar como prestamista, tomará una participación como socio director del proyecto. Goldman Sachs aportará 200 millones de euros de capital propio sumándose al préstamo sindicado que ya lideraba junto a otras entidades financieras.

A finales de enero de este año Cox anunció que había asegurado un financiamiento por 2,650 millones de dólares para la adquisición de Iberdrola México.

Las instituciones financieras que participaron en el otorgamiento de los recursos fueron siete, las estadounidenses Citi y Goldman Sachs, las europeas Barclays y Deutsche Bank, las españolas Santander y BBVA, y Bank of Nova Scotia, entidad de origen canadiense.

A mediados de 2025, Iberdrola anunció su retirada del mercado mexicano con el objetivo de concentrar sus esfuerzos en Estados Unidos y el Reino Unido, lo que abrió espacio para nuevos actores, destacando Cox, una compañía de menor tamaño que Iberdrola, con sede en Valencia, y que busca aprovechar la oportunidad para reforzar su presencia y consolidarse en México.

El desembarco de la empresa española Cox en México supone una posición de dominio dentro del mercado energético mexicano.

Según información de Iberdrola México la empresa actualmente dispone en el país de una capacidad instalada de más de 2.6 GW, en 15 centrales de generación (seis parques eólicos, tres parques fotovoltaicos y seis centrales de cogeneración y ciclo combinado), y tiene presencia en 12 estados del país.

“Esta transacción es transformacional para la Compañía, elevando a Cox a un nuevo nivel en cuanto a tamaño y posicionamiento estratégico, y consolidándola como una utility integrada con un liderazgo sólido y reconocido en el mercado eléctrico mexicano”, destacó Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox en enero.

También, la empresa señaló desde enero que integraría la totalidad de la plantilla de Iberdrola México, cerca de 700 trabajadores, lo que le permitiría preservar el talento, garantizar la continuidad operativa y acelerar la captación de oportunidades de crecimiento en el país.