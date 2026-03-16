Fragmentos de un misil caen en lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén

Restos de misiles balísticos lanzados por Irán y de los interceptores israelíes cayeron en los alrededores de la Ciudad Vieja amurallada de Jerusalén y en algunos de sus lugares más sagrados para cristianos, musulmanes y judíos, informó la policía.

No hubo víctimas ni daños importantes en la Iglesia del Santo Sepulcro ni en la meseta cercana situada en lo alto de una colina, conocida por los musulmanes como el complejo de Al-Aqsa y por los judíos como el Monte del Templo, un lugar conflictivo que es sagrado para ambas religiones.

Las fotos difundidas por la policía mostraban a tres agentes sacando lo que parecía ser una gran pieza metálica en forma de anillo de un misil de un tejado adyacente al Santo Sepulcro, el lugar donde la tradición sitúa la crucifixión y el entierro de Jesús, y un popular destino de peregrinación.

Otra imagen mostraba un cordón policial alrededor de una pequeña zona de la plaza del complejo de Al-Aqsa, que también alberga la Cúpula de la Roca dorada, con pequeños fragmentos esparcidos por el suelo.

"La policía del distrito de Jerusalén, los equipos de desactivación de explosivos y las unidades de la Policía de Fronteras han asegurado los lugares y están trabajando actualmente para eliminar cualquier riesgo restante para el público", dijo la policía en un comunicado.