Con Mando Unificado, avanzan resultados en seguridad en la Zona Oriente; cae robo de vehículo 54 %

En la Mesa de Paz autoridades federales, estatales y municipales dan seguimiento a las acciones de seguridad en 15 municipios de esa región del Estado de México.

Desde el inicio de la estrategia también se registra una disminución de 30 por ciento el homicidio doloso.

CHICOLOAPAN, Estado de México.– La estrategia de seguridad en la Zona Oriente del Estado de México, a través del Mando Unificado, cuyo seguimiento se realiza en las Mesas de Paz que encabeza diariamente la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, reporta una disminución del 54 % en robo de vehículo y del 30 % en homicidio doloso desde su implementación.

“Este lunes encabecé la Mesa de Paz en #Chicoloapan, con la asistencia de las y los Presidentes Municipales pertenecientes al Mando Unificado Oriente. El General Alcántara, Coordinador del Mando Unificado, compartió que, desde el inicio de la estrategia, contamos con una disminución del 30 % en homicidio doloso y del 54 % en robo de vehículo”, dijo la Mandataria mexiquense en sus redes sociales.

El Mando Unificado contempla la coordinación de 15 municipios del oriente de la entidad: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

En estas acciones participan elementos de la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, Policía Estatal, fiscalía y autoridades municipales, quienes fortalecen el intercambio de información, el despliegue territorial y el uso de herramientas tecnológicas para avanzar en la construcción de entornos más seguros para las familias mexiquenses.

A la sesión número 48 del año asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del EdoMéx, representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, así como presidentas y presidentes municipales que conforman la zona oriente.