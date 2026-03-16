Cancelan la secuela de "Buffy, la cazavampiros"

La nueva versión de la popular serie de los años 1990 "Buffy, la cazavampiros", bajo la dirección de la oscarizada Chloé Zhao, fue cancelada, dijo la estrella y productora del proyecto, Sarah Michelle Gellar.

"Lamentablemente (la plataforma de streaming) Hulu decidió no avanzar con 'Buffy: New Sunnydale'", dijo Gellar en un post en su Instagram el sábado.

"Estoy realmente triste", agregó la actriz de 48 años, y quien fuera la protagonista de la serie original que rodó siete temporadas.

El proyecto de "Buffy, la cazavampiros: New Sunnydale" fue anunciado el año pasado bajo las riendas del estudio de Disney 20th Television and Searchlight Television.

La nueva edición de la serie traería a Gellar reviviendo a su personaje Buffy Summers, y a la actriz emergente Ryan Kiera Armstrong, asumiendo el papel de la nueva cazavampiros.

"Quiero agradecer a Chloé Zhao porque nunca pensé que me volvería a meter en las botas económicas pero estilosas de Buffy", dijo Gellar en su publicación.

La directora, cuya cinta de época "Hamnet" disputó este domingo el Óscar a mejor película, le dijo en la alfombra roja a la publicación Variety no estar sorprendida con el abandono del proyecto.

"Las cosas pasan por algo", dijo Zhao.

La plataforma Hulu no respondió de inmediato al pedido de comentario de AFP.

"Pasé un tiempo increíble con Sarah, con todo el elenco y el equipo haciendo esto, y primero que nada nos vemos como los guardianes de la serie original", agregó la directora.

Zhao sostuvo que la prioridad del equipo que trabajó en la producción era ser "fiel" a los fans.

Ryan Kiera Armstrong, de 16 años, también fue a las redes el fin de semana para agradecer a Zhao y Gellar.

"Estoy orgullosa de lo que hicimos. Lamento que no lo podrán ver", dijo a sus seguidores.

"Buffy, la cazavampiros" nació en la gran pantalla. La película de 1992 estuvo protagonizada por Kristy Swanson, y escrita por Joss Whedon, creador de la serie que le siguió años más tarde.