UIF y CNBV firman convenio para fortalecer lucha antilavado

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero.

El Convenio de Colaboración firmado busca fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto para poder prevenir, combatir y hacer frente, de manera más eficiente, a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con un comunicado, con este convenio se modernizarán los mecanismos de supervisión con un enfoque basado en riesgos, consolidando los canales institucionales de comunicación para atender de manera coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero.

“Con la firma de este convenio se incorporan herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la información técnica y el desarrollo de capacidades institucionales para reforzar la capacidad institucional del estado”, subrayó el comunicado en conjunto de la SHCP, la UIF y la CNBV.

Además, el convenio permitirá la creación de grupos de trabajo interinstitucionales para analizar casos relevantes, además de fortalecer los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.

También, se prevén capacitaciones, intercambio de mejores prácticas y participación conjunta en foros internacionales. Así, los organismos indicaron de suma importancia la cooperación entre instituciones.

“La Secretaría de Hacienda reafirma su compromiso para fortalecer la coordinación entre autoridades financieras, robustecer el sistema nacional de prevención de lavado de dinero y consolidar el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en favor de la seguridad económica del país”, concluyó el comunicado.