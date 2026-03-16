Embajada de EU en Bagdad enfrenta ataque con drones y cohetes

Un nuevo ataque con drones y cohetes alcanzó la mañana del martes la embajada estadounidense en Bagdad, informó una fuente de seguridad.

Un periodista de la AFP reportó haber visto humo negro después de una explosión en el complejo de la embajada, así como la defensa aérea interceptando un dron.

La fuente de seguridad dijo que "tres drones y cuatro cohetes atacaron la embajada, con al menos un dron que se estrelló dentro de la sede".

El ataque ocurrió horas después de que la defensa aérea impidiera un ataque con cohetes contra la embajada.